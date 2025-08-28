Le Premier ministre vietnamien rencontre le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 28 août le président de la Chambre des représentants de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee, en visite officielle du 27 au 31 août au Vietnam.

Le Premier ministre a souligné les progrès positifs des relations entre les deux pays, notamment depuis leur élévation au niveau de partenariat stratégique global lors de la visite du Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon au Vietnam en février 2025.

Le président de la Chambre des représentants néo-zélandais Gerry Brownlee a exprimé sa joie de participer à la célébration du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et a félicité le Vietnam pour ses réalisations récentes, tout en réaffirmant l’importance du Vietnam dans la politique étrangère de la Nouvelle-Zélande.

Il a souligné l’engagement de son gouvernement et de sa Chambre des représentants à renforcer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines.

Le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh a remercié la Nouvelle-Zélande pour son soutien, a proposé de concrétiser les accords de haut niveau conclus et de continuer d'approfondir la coopération conformément au cadre de leurs relations.

Gerry Brownlee a approuvé la proposition en "5 axes de coopération" du Premier ministre vietnamien visant à approfondir le partenariat bilatéral.

Ces axes portent sur l'approfondissement des relations politiques, diplomatiques et des échanges de haut niveau ; l’élaboration d’une stratégie de connectivité économique, la facilitation des échanges commerciaux, notamment agricoles et l’objectif de porter le commerce bilatéral à 3 milliards de dollars d’ici 2026 ; le développement de nouvelles coopérations dans l’économie verte, l’économie numérique, la transition digitale, les sciences et l’innovation ; la lutte contre le changement climatique ; l’intensification de la coopération en matière de défense, de sécurité et dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Les deux dirigeants se sont accordés à intensifier la coopération dans l’éducation, la formation, les échanges d’étudiants, de scientifiques et de chercheurs. Ils ont évoqué la possibilité d’ouvrir prochainement une ligne aérienne directe entre les deux pays afin de promouvoir les échanges entre les populations, de faciliter la coopération économique, commerciale et décentralisée, ainsi que d'encourager les entreprises des deux pays à rechercher des opportunités d'affaires et d'investissement.

Gerry Brownlee a affirmé que la Nouvelle-Zélande appréciait hautement les contributions de la communauté vietnamienne au pays.

Les deux dirigeants ont convenu que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande devraient renforcer leurs consultations, le partage d’informations, l’évaluation et la coordination de leurs politiques, et coopérer étroitement dans les forums régionaux et internationaux.

Ils se sont engagés à contribuer activement à la construction d’une région Asie-Pacifique de paix, de stabilité, de coopération et de prospérité et à soutenir l’approfondissement des relations entre la Nouvelle-Zélande et l’ASEAN.

