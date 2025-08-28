Le plus haut législateur chinois attendu au Vietnam

Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN), à la tête d'une délégation de haut rang du PCC et de l'État chinois, effectuera du 31 août au 2 septembre une visite officielle au Vietnam.

Zhao Leji assistera à la cérémonie célébrant le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et la Fête nationale du Vietnam le 2 septembre et co-présidera la première session du comité conjoint entre les deux organes législatifs.

Selon un communiqué rendu public le 28 août par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, le voyage d'affaire du dirigeant chinois au Vietnam sera effectué à l'invitation du Comité central du Parti communiste du Vietnam et du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

VNA/CVN