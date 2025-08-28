Le SG Tô Lâm reçoit le président du Parlement néo-zélandais Gerry Brownlee

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a reçu le 28 août à Hanoï, le président du Parlement de Nouvelle-Zélande, Gerry Brownlee, en visite officielle au Vietnam.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm s’est félicité du développement vigoureux des relations Vietnam - Nouvelle-Zélande, avec la confiance politique qui constituait une base solide pour promouvoir la coopération dans divers domaines. À cet égard, il a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, via les canaux du Parti, du gouvernement, de l’organe législatif et entre les peuples et par la coopération entre les entreprises.

Le secrétaire général a insisté sur la nécessité de dynamiser la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, en facilitant l’accès des produits phares de chaque pays à l’autre, avec pour objectif de porter les échanges bilatéraux à 3 milliards de dollars.

Il a également mis en avant l’importance des échanges culturels, éducatifs et des liens entre les peuples, remerciant la Nouvelle-Zélande pour l’accueil de nombreux étudiants vietnamiens. Il a souhaité la mise en place rapide d’une liaison aérienne directe et la simplification des procédures de visa afin de faciliter la mobilité entre les deux pays. Le secrétaire général a souhaité que Wellington continue de soutenir la communauté vietnamienne installée en Nouvelle-Zélande.

De son côté, le dirigeant Gerry Brownlee a affirmé que la Nouvelle-Zélande considérait le Vietnam comme un partenaire proche et essentiel en Asie du Sud-Est. Il a salué les convergences entre les deux pays, notamment leur approche du développement alliant croissance économique et progrès social. Il a assuré que le Parlement néo-zélandais, représentant la voix du peuple, contribuerait activement au renforcement de l’amitié entre les deux nations et à la mise en œuvre de coopérations substantielles.

Le président du Parlement néo-zélandais a également encouragé l’accueil d’étudiants, de chercheurs et de scientifiques vietnamiens en Nouvelle-Zélande, et s’est félicité des contributions positives de la communauté vietnamienne dans ce pays. Il a approuvé l’idée d’accroître la coopération dans le tourisme, le commerce et l’investissement, et a soutenu la mise en place rapide d’une liaison aérienne directe entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer davantage la coopération sur les questions régionales et internationales. Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer et à soutenir la Nouvelle-Zélande dans son ambition d’approfondir ses relations avec l’ASEAN, en vue d’élever le partenariat ASEAN - Nouvelle-Zélande au niveau de Partenariat stratégique intégral d’ici 2025.

