Célébration de la Fête nationale à Sydney

Le soir du 28 août, le consulat général du Vietnam à Sydney (Australie) a solennellement célébré le 80 e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre).

Dans son allocution d’ouverture, Lê Tân Toi, président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l’Assemblée nationale, a exprimé sa fierté devant l’image d’un Vietnam de paix, de stabilité, de créativité. Selon lui, le pays est aujourd’hui un membre actif et responsable de la communauté internationale, avançant progressivement vers son aspiration à la prospérité et à l’égalité aux côtés des grandes puissances.

Il a souligné que ces réalisations n’auraient pas été possibles sans l’appui précieux des amis internationaux, dont l’Australie. Il a rappelé que les relations entre les deux pays se déploient dans de nombreux domaines : politique, commerce et investissement, éducation et formation, défense et sécurité, lutte contre la criminalité transnationale, la traite des êtres humains et l’immigration illégale.

Dans son discours de félicitations, Benjamin Franklin, président du Sénat de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, a rappelé le moment historique du 2 septembre 1945, lorsque le Président Hô Chi Minh proclama, sur la place Ba Dinh, l’Indépendance de la République démocratique du Vietnam - aujourd’hui la République socialiste du Vietnam. Selon lui, ces paroles affirmant la liberté, l’unité et le droit à l’autodétermination d’un peuple continuent de résonner à travers les décennies, rappelant que l’aspiration à la liberté et à la dignité est universelle.

Franklin a souligné qu’en un demi-siècle de relations diplomatiques, l’Australie et le Vietnam ont bâti un partenariat stratégique solide, couvrant la défense, la sécurité, le commerce, l’investissement, l’éducation et la science et partageant un engagement commun pour la paix et la stabilité régionales.

En Nouvelle-Galles du Sud, la communauté vietnamienne a marqué de son empreinte la société australienne, enrichissant sa culture, renforçant son économie et contribuant à une meilleure compréhension du monde.

Au cours de la cérémonie, les invités ont pu visionner une vidéo retraçant, de manière concise mais éloquente, les 80 années de lutte, de construction et de développement du Vietnam, son intégration internationale et ses efforts en faveur de la paix mondiale.

