Le président Luong Cuong veille aux préparatifs des Congrès du Parti de Cao Bang et Huê

Le président Luong Cuong a présidé le 28 août à Hanoï une séance de travail avec les Permanences des Comités du Parti de la province de Cao Bang et de la ville de Huê afin d’examiner les projets de documents et les propositions de personnel soumis aux congrès du Parti des deux localités pour le mandat 2025-2030.

Les délégués ont salué les résultats obtenus au cours du mandat écoulé, tout en demandant de préciser davantage les solutions pour remédier aux limites et insuffisances. Ils ont également suggéré des orientations et méthodes innovantes pour renforcer la direction et la gouvernance, avec une vision jusqu’en 2045.

En conclusion, le président Luong Cuong a reconnu et apprécié les acquis importants des deux localités et a globalement approuvé les projets de documents. Il a recommandé que Cao Bang et Huê continuent d’intégrer les avis des ministères et des membres du Bureau politique afin de finaliser les textes et les propositions de personnel, en phase avec les nouveaux contextes et les atouts spécifiques de chaque localités.

Pour Cao Bang, il a souligné la nécessité de valoriser les atouts du tourisme historique et culturel, de mettre en valeur l’identité des communautés ethniques, de développer l’économie frontalière et l’économie forestière. La province est appelée à améliorer la vie des populations, notamment des minorités ethniques et des habitants des zones reculées, à accélérer les projets d’infrastructures, notamment l’achèvement des autoroutes, les liaisons avec les postes-frontières, les sites historiques et paysagers.

Pour Huê, l’orientation donnée est de capitaliser sur ses atouts uniques afin de bâtir la marque d’une "ville de culture, de tourisme et de gastronomie", tout en protégeant au maximum ses patrimoines matériels et immatériels. Le développement de l’économie maritime, l’identification de secteurs de percée et l’expansion de services à forte valeur ajoutée sont considérés comme essentiels pour accroître les recettes budgétaires. La ville est également invitée à investir dans des infrastructures modernes, cohérentes et durables, afin d’élargir ses espaces de développement.

Enfin, le président a demandé aux deux localités de poursuivre la rationalisation de leur appareil administratif, d’améliorer la gouvernance locale, de former et perfectionner les cadres et fonctionnaires et de renforcer le lien de confiance entre la population, le Parti et le système politique.

