Offrir des cadeaux au peuple à l’occasion de la Fête nationale

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 28 août une dépêche ordonnant la remise d’un cadeau de 100.000 dôngs à chaque citoyen vietnamien, afin de célébrer la Fête de l’Indépendance dans un esprit de solidarité et de joie nationale.

Cette décision fait suite à l’approbation du Bureau politique, suivant la direction du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm. C'est une expression de la profonde attention du Parti et de l’État envers l’ensemble du peuple.

Le Premier ministre demande aux ministères concernés, à la Banque d’État, aux autorités locales et aux forces de sécurité de coordonner efficacement la mise en œuvre, par transfert bancaire ou remise directe, avant le 2 septembre 2025.

Le ministère des Finances est chargé de mobiliser les fonds nécessaires tandis que la Banque d’État veille à la fluidité du système de paiement. Les organes de presse et de communication sont invités à informer largement la population sur cette politique significative du Parti et de l’État.

