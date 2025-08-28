Vietnam et Turquie renforcent leur coopération en matière de défense

À l’occasion du début de son mandat, l’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Đang Thi Thu Hà, a effectué des visites de courtoisie auprès du ministre turc de la Défense, Yasar Guler, et du président de l’Agence des industries de défense (SSB), Haluk Gorgun.

Les responsables turcs ont affirmé que la Turquie considérait le Vietnam comme un partenaire important en Asie et souhaitait approfondir les relations de défense bilatérales. Ils ont salué les progrès positifs réalisés ces dernières années. Le président de la SSB, Haluk Gorgun, a particulièrement souligné que la visite du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Turquie, en novembre 2023, constituait un jalon important dans les relations bilatérales.

Pour sa part, le ministre Yasar Guler a exprimé le souhait d’élargir la coopération et a remercié le Vietnam pour son soutien à la Turquie dans ses relations avec l’ASEAN.

L’ambassadrice Đang Thi Thu Hà a affirmé que les relations Vietnam - Turquie disposaient d’un grand potentiel de développement. Elle a rappelé que les similitudes historiques et culturelles, ainsi que la politique étrangère indépendante et autonome des deux pays, fondées sur la volonté commune de contribuer activement à la paix et à la stabilité régionales et mondiales, constituaient une base solide pour renforcer davantage l’amitié et la coopération bilatérales dans les temps à venir.

Elle s’est dite impressionnée par le fort développement de l’industrie de défense turque et a proposé de nouvelles orientations de coopération, exprimant sa conviction que les prochaines visites de responsables du ministère turc de la Défense et de la SSB au Vietnam donneraient une nouvelle impulsion aux relations bilatérales.

Le Vietnam et la Turquie ont établi leurs relations diplomatiques en 1978. Ces dernières années, la coopération bilatérale en matière de défense a connu des avancées notables, marquées par des visites de haut niveau et la signature d’accords de coopération, jetant les bases d’un partenariat substantiel dans l’avenir.

