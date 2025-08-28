Le SG Tô Lâm remet l’insigne des 45 ans d’adhésion au Parti à des cadres

La Commission centrale des affaires intérieures du Parti a organisé le 28 août à Hanoï une cérémonie de remise de l’insigne du Parti à plusieurs cadres.

À cette occasion, Phan Đinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, s’est vu décerner l’insigne marquant ses 45 ans d’adhésion au Parti. D’autres cadres ont également reçu l’insigne des 40 et 30 ans d’adhésion au Parti.

Photo : VNA/CVN

Présent à la cérémonie, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que l’insigne du Parti constituait une haute distinction, reconnaissant les grandes contributions des cadres à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation. Il a ajouté que la remise de ces distinctions, à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale, revêtait une signification particulière.

Saluant le parcours de Phan Đinh Trac, natif de la province héroïque de Nghê An, le secrétaire général a rappelé ses 30 ans de service au sein de la Police, son engagement exemplaire et ses réalisations sur l’ensemble des postes occupés. À son poste actuel de chef de la Commission centrale des affaires intérieures du Parti, il continue d’assumer une lourde charge de travail avec responsabilité et dévouement, contribuant activement aux missions confiées par le Parti et l’État.

Le chef du Parti a exprimé le souhait que tous les récipiendaires de l’insigne du Parti continuent à faire preuve de détermination et d’excellence dans leurs fonctions et apportent encore davantage de contributions à la noble cause du Parti, de l’État et du peuple.

Phan Đinh Trac a fait part de son émotion, affirmant que cette distinction du Parti et de l’État représentait non seulement une récompense prestigieuse mais aussi un jalon marquant dans la vie des militants communistes.

VNA/CVN