Donald Trump annonce un blocus naval du détroit d'Ormuz

Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche 12 avril que la marine américaine bloquerait les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz suite à l'échec des pourparlers de paix avec l'Iran.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Avec effet immédiat, la marine américaine, la meilleure au monde, va entamer un blocus de tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz", a affirmé Donald Trump dans un message sur Truth Social.

"J'ai également ordonné à notre marine de rechercher et d'intercepter tout navire se trouvant dans les eaux internationales et ayant payé un droit de passage à l'Iran", a-t-il poursuivi, ajoutant que "nul ne pourrait naviguer en toute sécurité en haute mer après avoir payé un péage illégal".

"Nous commencerons également à détruire les mines posées par les Iraniens dans le détroit", a-t-il affirmé.

Concernant les pourparlers de paix, M. Trump a déclaré que la réunion s'était "bien passée", la plupart des points ayant fait l'objet d'un accord, mais que "le seul point vraiment crucial, le nucléaire, n'avait pas été abordé".

Ces propos interviennent quelques heures après l'achèvement dimanche 12 avril des négociations américano-iraniennes à Islamabad, au Pakistan, qui se sont soldées par un échec.

À la suite de la déclaration de M. Trump sur ce blocus, le commandement naval du Corps des Gardiens de la Révolution islamique d'Iran a averti dimanche 12 avril que toute "erreur" dans le détroit d'Ormuz entraînerait ses ennemis dans des "tourbillons mortels".

Xinhua/VNA/CVN