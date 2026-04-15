Europe : un plan de contrôle du détroit d’Ormuz sans les États-Unis

Plusieurs pays européens travaillent à l’élaboration d’un plan visant à créer une large coalition pour aider à rétablir la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz sans la participation de Washington, après la fin de l’opération des États-Unis et d’Israël contre l’Iran. C’est ce qu’a rapporté le journal The Wall Street Journal .

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Photo : AA/VNA/CVN

Selon les informations, l’objectif principal du plan européen est de rassurer les compagnies maritimes quant à la traversée du détroit après la fin des hostilités.

Il est également indiqué que l’Allemagne, auparavant sceptique quant à une implication militaire au Moyen-Orient, pourrait rejoindre cette initiative.

Les pays européens doivent encore résoudre leurs divergences concernant la participation des États-Unis au projet. Des diplomates français estiment que l’implication de Washington rendrait l’initiative inacceptable pour l’Iran, tandis que des responsables britanniques considèrent qu’exclure les États-Unis pourrait provoquer la colère du président américain Donald Trump et entraîner une réduction de l’ampleur de l’opération.

Le journal The Wall Street Journal identifie trois objectifs principaux du plan européen: le rétablissement des routes logistiques à travers le détroit, la conduite d’opérations de déminage et l’escorte des navires commerciaux par des bâtiments militaires.

TASS/VNA/CVN