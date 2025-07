Hô Chi Minh-Ville accueillera la conférence de Hospital Management Asia 2025

Plus de 100 intervenants, ainsi que des centaines de directeurs d’hôpitaux et de professionnels de la santé venus de 15 pays et territoires, discuteront de gestion hospitalière et d’innovation en santé lors de la conférence de Hospital Management Asia (HMA) 2025, qui se tiendra les 10 et 11 septembre à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

L’année 2025 marque un tournant pour le secteur de la santé vietnamien, car le système de santé national est confronté à de nombreux défis, tels que le vieillissement de la population, la surpopulation hospitalière, la pénurie de main-d’œuvre et la demande croissante de soins complets et de qualité.

Dans ce contexte, l’organisation de HMA 2025 témoigne non seulement du rôle proactif du Vietnam et de son engagement fort en faveur du développement régional des soins de santé, mais offre également l’occasion de nouer des liens, d’apprendre et de renforcer le rayonnement international du système médical du pays.

Plus qu’un simple événement annuel consacré à la santé, HMA 2025 est un forum sectoriel de haut niveau à l’impact régional. L’organisation de cette conférence au Vietnam constitue une étape stratégique dans la modernisation du système de santé du pays, en particulier dans la période post-pandémique où la restructuration du système hospitalier, l’amélioration de l’expérience patient et l’adoption des technologies sont devenues des priorités absolues.

Alors que les récentes éditions de HMA se sont concentrées sur la transformation numérique et les technologies médicales, la conférence 2025 vise à refléter et à renforcer des valeurs fondamentales telles que la sécurité des patients, l’efficacité opérationnelle, le développement des professionnels de santé et les soins centrés sur le patient.

Les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle (IA), les dossiers médicaux électroniques (DME), les systèmes de groupes de diagnostic (DRG), la télémédecine et l’automatisation seront abordées non seulement comme des outils, mais aussi comme des leviers essentiels pour des soins de qualité et centrés sur l’humain.

Au cours de cet événement de deux jours, les délégués participeront à plus de 20 séances de discussion approfondies, axées sur trois thèmes principaux : la qualité et la sécurité, l’expérience des patients et du personnel soignant, et les modèles de leadership et d’organisation.

De plus, le 12 septembre, les délégués participeront à une visite de terrain dans plusieurs hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville pour constater par eux-mêmes comment le Vietnam met en œuvre des stratégies et des flux de soins innovants en situation réelle.

HMA jouit d’une forte présence au sein de la communauté de la gestion hospitalière en Asie. Depuis 2002, elle entretient des liens étroits avec les associations médicales et hospitalières de la région, notamment celles de l’ASEAN, de Hong Kong (Chine) et de l’Inde.

La communauté HMA est un groupe solide de plus de 27.000 dirigeants du secteur de la santé de la région, parmi lesquels des propriétaires d’hôpitaux, des PDG, des chefs de service et des leaders de l’innovation.

HMA se concentre sur l’apprentissage des hôpitaux de la région ; présente les meilleures pratiques en matière de qualité et de sécurité, d’expérience patient, de gestion des talents et de transformation numérique et les tendances mondiales ; et veille à ce que les hôpitaux asiatiques ne soient pas laissés pour compte.

