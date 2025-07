Dengue : face à la flambée des cas, la lutte s’intensifie à Hô Chi Minh-Ville

Alors que les cas de dengue continuent d’augmenter fortement et que six décès ont été signalés depuis le début de l’année, Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts pour contrôler et prévenir la propagation de la maladie.

Selon le Centre de contrôle des maladies de Hô Chi Minh-Ville (HCDC), la ville a enregistré 14.370 cas de dengue depuis début 2025, soit une augmentation de 153% par rapport à la même période en 2024.

Six décès ont été recensés, dont trois dans l’ancienne Hô Chi Minh-Ville, deux dans l’ancienne province de Binh Duong et un dans l’ancienne province de Bà Ria-Vung Tàu. Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu font désormais partie de Hô Chi Minh-Ville.

Durant la seule semaine du 30 juin au 6 juillet, la ville a signalé 838 nouveaux cas, soit une augmentation de 43 cas par rapport à la semaine précédente. Les chiffres les plus élevés ont été observés à Hô Chi Minh-Ville (dans ses anciennes limites administratives), à Binh Duong et à Bà Ria-Vung Tàu.

Le nombre de cas graves nécessitant une hospitalisation est également en hausse dans les principaux hôpitaux. L’Hôpital pédiatrique 1 a signalé 108 cas de syndrome de choc dû à la dengue au premier semestre, soit une augmentation de près de 95% par rapport à l’année précédente. L’Hôpital pédiatrique 2 a traité 92 patients, dont 19 cas graves.

Le HCDC a averti que la ville se trouvait actuellement au plus fort de la saison des pluies, créant des conditions idéales pour la propagation des maladies transmises par les moustiques. Sans efforts soutenus pour éliminer les sites de reproduction et contrôler les épidémies, le risque de formation de chaînes de transmission secondaires est élevé.

Les autorités sanitaires municipales ont mis en œuvre une série de mesures renforcées, notamment le renforcement de la surveillance et de l’endiguement des épidémies dans les communautés ; l’évaluation des zones à haut risque et l’accompagnement des ménages dans la prévention des maladies ; et la sensibilisation du public et l’encouragement à l’utilisation de l’application "Online Health" pour signaler les sites de reproduction des moustiques.

Les habitants sont vivement encouragés à éliminer les sites de reproduction des moustiques, à nettoyer leur environnement, surtout après la pluie, et à consulter immédiatement un médecin en cas de fièvre. L’automédication à domicile est fortement déconseillée.

