Hô Chi Minh-Ville s’attaque aux rabatteurs dans les hôpitaux

>> Progrès significatifs en matière de couverture vaccinale infantile

>> Hô Chi Minh-Ville : un système de santé global pour la zone spéciale de Côn Dao

>> Hô Chi Minh-Ville accueillera la conférence de Hospital Management Asia 2025

Ce phénomène des rabatteurs porte gravement atteinte aux droits des patients, entache la réputation des établissements et crée un climat délétère nuisant à la qualité globale des services de santé. Face à la persistance de ce fléau, le 30 juillet 2025, le Service municipal de la santé a organisé un séminaire afin de réfléchir à des solutions concrètes pour éliminer définitivement cette pratique.

Lors de cette rencontre, les responsables hospitaliers ont partagé les difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment dans la gestion des flux de patients aux entrées principales. Ces zones sensibles sont souvent le théâtre de contacts avec des individus extérieurs cherchant à exploiter la vulnérabilité des malades ou de leurs proches.

"Le Service de la santé maintient une position ferme : aucune forme de racolage n’est tolérée. Ce phénomène altère la confiance des citoyens et nuit à la qualité de l’accueil hospitalier", a souligné le Pr. agrégé-Dr. Tang Chi Thuong, directeur du Service. Il a également précisé qu’aucun membre du personnel médical n’était impliqué dans ces pratiques, tout en saluant les efforts des hôpitaux comme Pédiatrique 1, Hung Vuong ou Pédiatrique 2, aujourd’hui exempts de ce problème, et en remerciant la police municipale pour son soutien actif.

Pour éradiquer durablement ce phénomène, le Service a élaboré un plan d’action global articulé autour de six volets. La première mesure consiste à accélérer la transformation numérique des services médicaux. Grâce aux prises de rendez-vous en ligne via applications, sites web ou centres d’appel, les patients peuvent choisir leur médecin, régler les frais et obtenir un bon de consultation électronique à distance. Cette approche réduit considérablement les opportunités pour les rabatteurs et constitue un indicateur clé de modernité et de qualité.

Deuxième axe : simplifier et fluidifier les procédures d’accueil. Certains hôpitaux adoptent désormais un modèle "en une seule étape" ou "sans étape" pour des spécialités telles que l’obstétrique, l’andrologie ou la planification familiale. Les patients disposant d’une identification électronique peuvent accéder directement au service concerné, limitant ainsi les points de contact inutiles et les occasions de racolage. Dans le même esprit, le Service encourage les établissements à restituer les résultats d’examens le jour même, grâce à l’intégration des laboratoires aux logiciels de prescription. Cette organisation permet un parcours patient clair et continu, déjà mis en œuvre avec succès à l’Hôpital universitaire de médecine et de Pharmacie, à Hung Vuong et à Pédiatrique 1.

Le plan prévoit également l’extension des horaires de consultation, du début de matinée jusqu’à la fin d’après-midi. Cette adaptation répond aux besoins des travailleurs et des patients venant de provinces éloignées, tout en réduisant les files d’attente et les attroupements propices aux sollicitations illicites. Parallèlement, la coopération avec la police municipale se renforce, avec l’installation de caméras pour surveiller les abords des hôpitaux, contrôler les flux et prévenir toute activité suspecte. Enfin, un investissement à long terme dans l’infrastructure hospitalière est jugé indispensable : rénovation des bâtiments vétustes, construction d’antennes décentralisées et désengorgement des hôpitaux surchargés, afin d’améliorer durablement la qualité des soins.

Au-delà des aspects techniques et infrastructurels, le Service insiste sur l’importance d’un accompagnement humain et attentif. Chaque hôpital est invité à maintenir des équipes de service clientèle et de travail social, épaulées par des bénévoles, pour orienter et soutenir les patients dès leur arrivée. Des enquêtes régulières de satisfaction permettent de détecter les points faibles et d’offrir une expérience de soins plus sereine. Plus le parcours patient est clair et encadré, moins les rabatteurs trouvent de terrain pour opérer.

Les médias jouent également un rôle clé dans cette lutte. En dénonçant rapidement les tentatives de racolage, la presse agit comme un relais d’information essentiel entre les citoyens et les autorités sanitaires. Elle contribue à sensibiliser le public aux procédures officielles, à encourager la vigilance collective et à exercer une pression sociale contre ces pratiques illégales. Le Service de la santé se félicite de cette coopération et souligne qu’une société bien informée constitue le meilleur rempart contre les abus.

Enfin, les autorités appellent chaque citoyen à la prudence et à la responsabilité. Il est vivement recommandé de ne pas répondre aux sollicitations d’inconnus devant les hôpitaux et d’utiliser exclusivement les canaux officiels pour prendre rendez-vous ou obtenir des informations médicales. Tout comportement suspect doit être signalé soit à la ligne d’assistance de l’hôpital concerné, soit directement au Service de la santé, aux numéros 09 67 77 10 10 ou 09 89 40 11 55. Grâce à la coopération entre autorités, hôpitaux, médias et citoyens, Hô Chi Minh-Ville espère éradiquer ce fléau et offrir aux patients un environnement hospitalier sûr, transparent et digne de confiance.

Texte et photos : Quang Châu/CVN