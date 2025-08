L’Institut Pasteur et l’Université de Nagasaki unis pour la prévention des maladies

L’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville et l’Université de Nagasaki au Japon ont signé vendredi 1 er août un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération dans des domaines clés tels que le renforcement des capacités de surveillance épidémiologique, le développement de vaccins et la réponse aux maladies existantes et émergentes.

>> Mpox : l'Institut Pasteur prêt à "tester et vacciner"

>> La dengue refait une inquiétante apparition dans le Sud

Photo : VNA/CVN

Le Professeur associé-Docteur Nguyên Vu Trung, directeur de l’Institut Pasteur, a déclaré qu’aux termes de ce protocole d’accord, les deux parties s’engagent à promouvoir des activités de collaboration diversifiées et concrètes.

Ces activités comprennent des conférences et des ateliers conjoints, des échanges d’universitaires, de chercheurs et d’étudiants, le partage de matériel académique et le développement de programmes et de projets spécifiques en matière de recherche scientifique, de formation et de prévention des épidémies.

Lors de la cérémonie de signature, Nguyên Ngô Quang, directeur de l’Administration des sciences, des technologies et de la formation du ministère de la Santé, a suggéré que l’Institut Pasteur élabore rapidement un plan d’action pour la première année, axé sur des mesures faciles à mettre en œuvre, telles que des échanges d’experts à court terme, des ateliers bilatéraux et des liens avec des groupes de recherche conjoints.

De plus, l’institut devrait rechercher et mobiliser activement des ressources auprès de programmes internationaux de soutien à la recherche et d’organismes de financement bilatéraux ou multilatéraux afin d’assurer la pérennité financière de la

Masuo Ono, consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, a souligné l’importance de la médecine préventive pour prévenir les épidémies et la transmission des maladies infectieuses.

Le diplomate a souligné son rôle dans la protection des vies, la santé publique et la stabilité et la prospérité de la société. Il a exprimé l’espoir que l’accord renforcerait les efforts de lutte contre les maladies infectieuses au Vietnam et dans le monde.

L’Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville et l’Université de Nagasaki, deux établissements de pointe en médecine tropicale et en maladies infectieuses dans leurs pays respectifs, coopèrent notamment en matière de recherche et de formation depuis 2004.

VNA/CVN