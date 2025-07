Système de navigation neurochirurgical : ablation réussie d’une tumeur cérébrale

Il s’agit de Trinh Nhât Khanh, 45 ans, résidant à Hô Chi Minh-Ville. Souffrant occasionnellement de maux de tête légers, elle a décidé de faire un dépistage d’AVC à l’hôpital FV. L’IRM a révélé une volumineuse méningiome (tumeur des méninges) de plus de 6 cm de diamètre, équivalente à la taille d’une orange, comprimant près d’un quart de son cerveau.

Selon le Dr. Trân Luong Anh, chef du service de neurochirurgie et de chirurgie rachidienne à l’hôpital FV, la tumeur s’est développée sur une longue période, et le crâne s’y est progressivement adapté, rendant le diagnostic difficile. Bien que la patiente ait des maux de tête, la tumeur n’avait pas encore affecté ses fonctions neurologiques supérieures. Toutefois, une intervention chirurgicale urgente s’imposait car une croissance supplémentaire de la tumeur aurait pu entraîner des complications graves telles que des crises d’épilepsie ou la mise en danger de la vie de la patiente.

Après concertation, l’équipe médicale a décidé d’opérer. Cependant, l’intervention présentait des risques : la taille et la densité de la tumeur rendaient son ablation difficile, avec un risque élevé de léser les tissus cérébraux environnants. De plus, la tumeur était alimentée par un réseau dense de vaisseaux sanguins, ce qui augmentait le risque d’hémorragie durant l’opération.

Pour réduire les pertes sanguines et préserver les vaisseaux, les médecins ont procédé, la veille de l’intervention, à une embolisation afin d’obstruer les artères nourricières de la tumeur. Le jour suivant, guidés par le système de navigation chirurgicale (Navigation), les chirurgiens ont pu localiser avec précision les contours de la tumeur et optimiser l’ouverture chirurgicale, ni trop grande ni trop petite, réduisant ainsi la durée de l’opération et les risques associés. Le système a également permis d’identifier et de préserver les vaisseaux sanguins proches de la tumeur.

En parallèle, les chirurgiens ont utilisé un appareil à ultrasons spécialisé pour fragmenter la tumeur, solution idéale face à sa densité. Le Dr. Trân Luong Anh a précisé que pour des tumeurs volumineuses et denses, une ablation manuelle risquerait de causer des lésions aux tissus cérébraux. L’usage des ultrasons permet une extraction précise, sans avoir à trop manipuler, minimisant ainsi les dommages collatéraux.

L’intervention, mobilisant plusieurs techniques innovantes, a duré quatre heures. La tumeur a été complètement extraite sans affecter les tissus cérébraux avoisinants, avec très peu de perte de sang, une durée opératoire raccourcie, et une récupération impressionnante : la patiente était consciente seulement deux heures après l’opération. Quatre jours plus tard, son état de santé était rétabli à 90 % de la normale. Heureusement, l’analyse anatomopathologique a révélé qu’il s’agissait d’une tumeur bénigne. La patiente pourra bientôt quitter l’hôpital et reprendre une vie normale.

Texte et photo : Minh Thu/CVN