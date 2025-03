Kiêu, sur les ailes de la danse à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville

Photo : HBSO/CVN

Le ballet se compose de trois actes et de 15 scènes, inspirés du Truyên Kiêu (Histoire de Kiêu), chef-d’œuvre poétique du XVIIIe siècle du grand poète Nguyên Du (1765-1820).

La pièce, écrite et mise en scène par le scénariste et chorégraphe Tuyêt Minh, raconte la vie de Thuy Kiêu, une jeune femme belle et talentueuse qui s’est sacrifiée pour sauver sa famille. Elle relate également ses épreuves et ses tribulations.

Elle allie les techniques du ballet classique européen au langage de la danse folklorique contemporaine, tout en conservant les valeurs fondamentales de l’art traditionnel vietnamien.

Le ballet est co-chorégraphié par Tuyêt Minh et Nguyên Phuc Hung, directeur général des programmes du HBSO.

Tuyêt Minh, pionnier de la popularisation de la danse contemporaine, a écrit, mis en scène et chorégraphié 18 ballets et danses contemporaines, dont Con tao xoay vân (La Toupie) et Vo Chông A Phu (A Phu et sa femme).

Elle a été instructrice à l’Académie de danse du Vietnam, puis chargée de cours à l’Académie de théâtre et de cinéma de Hanoï. Elle est actuellement vice-présidente permanente de l’Association de danse du Vietnam.

Nguyên Phuc Hung, diplômé en chorégraphie de la Fontys Dance Academy aux Pays-Bas, a chorégraphié plusieurs pièces de danse contemporaine, telles que Cham tay vào qua khu (Toucher le passé), Di qua tinh yêu (Parti à travers l’amour) et Falling Angels.

Photo : HBSO/CVN

Le ballet Kiêu a été créé à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï en 2020. La pièce a remporté le prix d’excellence du Festival national de danse et de musique dans la province de Dak Lak, sur les Hauts plateaux du Centre, en juin 2022. La musique du ballet a été composée par les musiciens Viêt Anh et Chinh Ba.

Titulaire d’une maîtrise en musique de l’Université de Waikato en Nouvelle-Zélande, Viêt Anh est connu pour ses œuvres instrumentales, ses bandes originales de films et ses chansons pop.

Chinh Ba, fondateut du CAB (Culture and Arts Base) à Hôi An, est un artiste multimédia ayant travaillé dans les domaines de la poésie, de l’art, du son, de la musique et du théâtre. Chinh Ba participera également au spectacle en tant que narrateur.

Le ballet mettra en vedette la jeune danseuse Thach Hiêu Lang dans le rôle de Thuy Kiêu. Thach Hiêu Lang a commencé à danser à l’âge de quatre ans. Elle a collaboré avec le HBSO sur des ballets tels que Cendrillon, Carmen, Giselle, Casse-Noisette et Coppélia.

Le spectacle réunira également les artistes émérites Hô Phi Diêp et Dàm Duc Nhuân, ainsi que les jeunes danseurs Dô Hoàng Khang Ninh et Sung A Lung.

Deux représentations du ballet Kiêu débuteront à 20 h au 7, place Lam Son, dans le 1er arrondissement. Billets disponibles sur place et sur ticketbox.vn.

VNA/CVN