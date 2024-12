Le PM appelle la Chine à s'engager dans les projets d'infrastructure

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 9 décembre à Hanoi une délégation de dirigeants de 18 grandes entreprises chinoises des clans Zhang et Yan, dirigée par Yan Jiehe, fondateur et président du China Pacific Construction Group et du Susun Construction Group - tous deux parmi les 500 plus grandes entreprises mondiales, qui visitent le Vietnam pour explorer les opportunités de coopération et d'investissement.

Prenant la parole lors de la rencontre, Pham Minh Chinh a salué les activités des entreprises chinoises pour promouvoir la coopération et l'investissement au Vietnam, qui contribuent à approfondir le partenariat de coopération stratégique global Vietnam-Chine et à contribuer à la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique, ainsi qu'à la croissance des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné les progrès significatifs dans les relations bilatérales, reconnaissant les contributions du milieu des affaires chinois à ce résultat.

Il a noté que les échanges commerciaux entre les deux pays ont quadruplé au cours de la dernière décennie, faisant de la Chine le plus grand marché d'importation du Vietnam et du Vietnam le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN.

Les investissements chinois au Vietnam ont également été multipliés par sept, la Chine se classant désormais au sixième rang parmi 146 partenaires d'investissement dans le pays d'Asie du Sud-Est. En 2023 et au cours des 11 premiers mois de 2024, elle est devenue la principale source de nouveaux projets d'investissement au Vietnam, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a souligné qu'en tant qu'économie en transition, le Vietnam se concentre sur trois percées stratégiques, notamment le développement des infrastructures, en particulier des infrastructures de transport.

Il a invité le China Pacific Construction Group à explorer les possibilités de participation dans des projets clés, notamment le pont Tu Liên, la ligne de métro de Hanoi de Van Cao - Ngoc Khanh - Lang - Hoa Lac, une ligne de métro reliant les aéroports internationaux de Tan Son Nhat et Long Thanh, et des projets ferroviaires et routiers transfrontaliers tels que Lao Cai - Hanoi - Hai Phong et Lang Son - Hanoi avec des formes et des méthodes appropriées.

Lors de la rencontre, les chefs d'entreprise chinois ont exprimé leur satisfaction quant au potentiel de collaboration du Vietnam, citant sa situation stratégique, son économie en croissance, son climat d'investissement favorable et ses infrastructures de plus en plus modernisées. Ils ont souligné leurs intérêts dans des secteurs tels que la construction, l'énergie, le commerce, l'immobilier, les équipements électriques, l'électronique, l'environnement, la santé, la biologie, la chimie, les nouveaux matériaux et les produits agricoles.

Yan Jiehe a déclaré que le Pacific Construction Group et d'autres entreprises chinoises, avec leurs capacités et leur expérience, sont désireux de s'engager dans des projets de développement d'infrastructures au Vietnam. Il a souligné leur engagement à mettre en œuvre des projets de la meilleure qualité au Vietnam, décrivant le pays comme une « deuxième maison » pour les entreprises.

Reconnaissant les propositions de Yan et des chefs d'entreprise chinois, Pham Minh Chinh a déclaré qu'il demanderait aux ministères et aux localités concernés de les aider à résoudre leurs problèmes.

Notant que le Vietnam est intéressé par l'exploitation et le développement des espaces extérieurs, maritimes et souterrains, il a encouragé les entreprises chinoises à étendre leur coopération aux domaines où elles sont fortes et qui répondent aux besoins du Vietnam, tels que l'innovation, le développement vert, les énergies renouvelables, la construction de villes intelligentes, l'industrie manufacturière et la transformation numérique, en particulier les industries émergentes telles que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, le cloud computing et l'Internet des objets, tout en participant à la construction de zones de coopération transfrontalière, à la modernisation des postes frontières internationaux et au pilotage de postes frontières intelligents.

Soulignant la devise de la compréhension, de la vision et du partage d'actions, de la collaboration et de la victoire, et de la collaboration pour un développement commun, le chef du gouvernement vietnamien s'est dit confiant que les entreprises chinoises obtiendront davantage de succès au Vietnam et prospéreront davantage.

VNA/CVN