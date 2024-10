Améliorer fortement le travail de sensibilisation et d’éducation du Parti

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exhorté mardi 29 octobre la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation du Parti à continuer à améliorer fortement la vulgarisation des politiques du Parti et des textes juridiques de l'État auprès du public.

Lors d'une séance de travail avec cette Commission sur la mise en œuvre de ses tâches depuis le début du XIIIe mandat du Parti et ses orientations futures, Tô Lâm a déclaré que ces dernières années, ce travail du Parti avait été déployé de manière synchrone en s’adaptant à la réalité. La Commission avait activement conseillé au Comité central du Parti de lancer de nombreuses résolutions, directives, conclusions et règlements du Parti sur la politique, l'idéologie, l'éthique et le travail de sensibilisation.

La vulgarisation des préconisations du Parti, des lois et des politiques de l'État, des informations extérieures, ainsi que la compréhension de l’opinion publique, ont été menées de manière assez systématique, a-t-il estimé.

Le chef du Parti a également constaté que la Commission avait réussi à mobiliser la participation des organes de presse et des médias à la création de flux d'informations officielles pour écraser les informations négatives et fausses, créer un consensus, consolider la volonté et la détermination de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée pour mener à bien les tâches révolutionnaires dans la nouvelle période.

Tô Lâm a déclaré que dans la nouvelle période, le travail de la sensibilisation et de l'éducation devrait contribuer à renforcer la solidarité et à encourager tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée à mettre en œuvre les préconisations du Parti, ainsi que les politiques et les lois de l'État.

Ce travail doit permettre à chaque membre du Parti et à chaque personne de comprendre pleinement les points de vue du Parti et de l'État, encourager l'ensemble du peuple à agir, à promouvoir le patriotisme et l’union nationale, afin d’atteindre les objectifs fixés, de vaincre tous les complots et activités de sabotage des forces hostiles et réactionnaires.

Le chef du Parti s’est enfin déclaré convaincu que le secteur de la sensibilisation et de l'éducation en général, et la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation en particulier, promouvraient leurs traditions et expériences pour accomplir de manière excellente toutes les tâches confiées par le Parti et le peuple.

