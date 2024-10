La Commission de contrôle du Comité central du Parti se réunit

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, la Commission a constaté que la permanence du Comité provincial du Parti de Quang Ninh pour le mandat 2020-2025, le Comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial pour 2021-2026, avaient commis de nombreuses violations, ce qui avait entraîné le fait que le Comité populaire provincial et plusieurs organisations et individus avaient violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans la mise en œuvre de certains projets réalisés par le groupe Thuân An, et que certains cadres et membres du Parti, y compris des responsables clés de la province, avaient violé les règlements du Parti et les lois de l'État sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines...

Les violations susmentionnées avaient eu de graves conséquences, causant des risques de grande perte financière à l'État et une mauvaise opinion publique, réduisant la réputation des organisations du Parti et des autorités locales.

La Commission a décidé d'exclure du Parti Pham Thanh Binh, secrétaire du Comité du Parti et directeur du Comité provincial de gestion des projets d'investissement dans la construction de transports ; et Cao Ngoc Phuc, secrétaire de la cellule du Parti, chef adjoint du Comité des projets du groupe A.

La Commission a donné des avertissements au Comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial pour 2021-2026, au Comité du Parti du Comité provincial de gestion des projets d'investissement dans la construction de transports pour le mandat 2020-2025, et à Cao Tuong Huy, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité populaire provincial.

La Commission a donné des blâmes au Comité du Parti du Service des Transports pour le mandat 2020-2025 et Vu Van Khanh, ancien membre du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti, directeur du Service des Transports, ancien secrétaire du Comité du Parti, ancien directeur du Comité provincial de gestion des projets d'investissement dans la construction de transports.

Photo : VNA/CVN

La Commission a demandé aux autorités compétentes de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de la permanence du Comité provincial du Parti de Quang Ninh pour le mandat 2020-2025 et de Nguyên Xuân Ky, ancien membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti, ancien président du Conseil populaire provincial.

Pour Dak Lak, la Commission a constaté que la permanence du Comité provincial du Parti pour le mandat 2015-2020 (période 2019-2020), les Comités chargés des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial pour les mandats 2016-2021, 2021-2026, avaient commis des violations, ce qui avait entraîné le fait que le Comité populaire provincial et plusieurs organisations et individus avaient violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans la mise en œuvre d’un projet de construction d’une tronçon de la route Hô Chi Minh et de certains projets d’énergie solaire et éolienne, et que certains cadres et membres du Parti, y compris des responsables clés de la province, avaient violé les règlements du Parti et les lois de l'État sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines...

Les violations susmentionnées avaient eu de graves conséquences, causant des risques de grande perte financière à l'État et une mauvaise opinion publique, réduisant la réputation des organisations du Parti et des autorités locales.

La Commission a décidé d’appliquer des mesures disciplinaires à plusieurs collectifs et membres du Parti, dont un avertissement au Comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial pour 2016-2021, un blâme au Comité chargé des affaires du Parti au sein du Comité populaire provincial pour les mandats 2021-2026.

La Commission a demandé aux autorités compétentes de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de la permanence du Comité provincial du Parti de Dak Lak pour le mandat 2015-2020 et de Bùi Van Cuong, membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire général de l’Assemblée nationale, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Dak Lak.

Lors de la réunion, la Commission a également décidé de donner un avertissement à Nguyên Xuân Dông, ancien secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti de Hà Nam, ancien président du Comité populaire provincial, pour ses violations liées à la mise en œuvre de certains projets d’investissement.

Les participants ont également travaillé sur plusieurs autres questions importantes.

VNA/CVN