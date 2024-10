Le secrétaire général du PCV reçoit la vice-présidente permanente du Venezuela

Tô Lâm a salué la visite de Delcy Rodriguez Gomez à l'occasion du 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a affirmé que le Vietnam appréciait toujours la solidarité et le soutien du peuple vénézuélien à sa lutte d’hier pour la libération et la réunification nationales comme à son processus d’aujourd’hui de développement et de défense du pays.

Le secrétaire général a proposé que les deux parties renforcent la confiance politique par des échanges et des réunions à tous les niveaux, ainsi que la coopération entre les deux Partis, notamment dans l'échange d'expériences, de théories et l’entraide en matière d’édification du Parti dans les temps à venir.

Il a également suggéré que les deux parties favorisent la mise en œuvre de plans de coopération, continuent de se soutenir et de coopérer dans les forums et organisations multilatéraux et sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement des deux régions et du monde.

Pour sa part, Delcy Rodriguez Gomez a affirmé que le Président Hô Chi Minh et le Vietnam étaient une grande source de soutien et d'encouragement pour le peuple vénézuélien et le PSUV.

Elle a en outre exprimé son désir d'avoir des plans et des feuilles de route pour promouvoir les relations dans des domaines potentiels tels que l'énergie, l'agriculture et le tourisme, et renforcer les relations entre les deux Partis dans les temps à venir.

VNA/CVN