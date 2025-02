Le Vietnam renforce ses partenariats de formation avec Cuba et le Canada

Le Vietnam approfondit sa collaboration avec Cuba et le Canada en matière de formation et de renforcement des capacités, notamment en administration publique et en gouvernance, a souligné le président de l’Académie nationale d’administration politique Hô Chi Minh (HCMA), Nguyên Xuân Thang, lors des réunions tenues le 17 février à Hanoï avec les ambassadeurs de Cuba et du Canada au Vietnam.

Au cours de ses séances de travail avec l’ambassadeur cubain Rogelio Polanco Fuentes, Nguyên Xuân Thang a proposé une coordination plus étroite entre l’ambassade de Cuba et l’HCMA pour organiser des échanges théoriques entre les partis communistes des deux pays cette année. Il a également souligné l’importance des programmes de recherche et des études pratiques au Vietnam pour les hauts fonctionnaires cubains.

Photo : VNA/CVN

Soulignant la restructuration en cours du Parti et de l’appareil d’État du Vietnam, notamment la fusion de l’Académie nationale d’administration publique avec l’HCMA et la création de l’Académie d’administration publique et de gouvernance, Nguyên Xuân Thang a exprimé un intérêt pour le renforcement de la coopération avec Cuba en matière de formation et d’élaboration de politiques.

L’ambassadeur cubain Rogelio Polanco Fuentes a réaffirmé l’engagement de Cuba à approfondir la coopération, en particulier alors que les deux pays célèbrent 65 ans de relations diplomatiques et "l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba" en 2025. Il a annoncé l’inauguration d’un centre de recherche sur le président Hô Chi Minh à l’Université de La Havane en mai, appelant à une collaboration plus étroite sur les accords bilatéraux.

Photo : VNA/CVN

Lors d’une réunion séparée avec l’ambassadeur du Canada, Shawn Steil, M. Thang s’est réjoui du partenariat croissant entre l’HCMA et les institutions canadiennes, y compris l’ambassade du Canada. Il a souligné les réformes administratives en cours au Vietnam visant à décentraliser et à rationaliser la bureaucratie, soulignant la nécessité de renforcer les capacités de gouvernance locale.

L’HCMA et ses partenaires canadiens sont prêts à mettre en œuvre le projet "Gouvernance locale inclusive", financé par le Bureau canadien de l’éducation internationale. M. Thang s’est dit confiant que cette initiative, ainsi que d’autres programmes conjoints, renforceront considérablement la gouvernance publique locale du Vietnam, en s’alignant sur les efforts de modernisation du pays.

L’ambassadeur Shawn Steil a réaffirmé l’engagement du Canada à favoriser la coopération internationale, en particulier avec le Vietnam et l’HCMA.

VNA/CVN