Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le vice-PM et ministre de l'Intérieur cambodgien

>> Le ministre de la Police en visite officielle au Cambodge

>> Le Vietnam, le Laos et le Cambodge lancent un exercice de lutte anti-incendie

>> Vietnam - Cambodge : coopération en matière de sécurité publique

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors de la rencontre, Pham Minh Chinh a exhorté le Cambodge à continuer d'accorder la citoyenneté aux personnes d'origine vietnamienne résidant au Cambodge.

Il a proposé que les deux parties continuent de promouvoir la coopération frontalière et la collaboration dans la lutte contre la criminalité transnationale, en particulier le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la fraude en ligne.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance et de la priorité au développement des relations avec le Cambodge, soutenant la paix, la stabilité et la prospérité du pays voisin ainsi que le rôle et la position croissants du Cambodge à l'échelle régionale et mondiale.

Il a rappelé le soutien du Cambodge pendant la lutte passée du Vietnam pour l'indépendance et l'aide du Vietnam au Cambodge dans la lutte contre le régime génocidaire de Pol Pot. Il a salué la collaboration entre le ministère vietnamien de la Police et le ministère cambodgien de l'Intérieur et les discussions fructueuses entre les deux ministres, qui reflètent la profonde compréhension mutuelle et l'engagement à mettre en œuvre des accords de haut niveau.

Il s'est dit confiant que les deux ministères continueront à s'appuyer sur cette coopération pour résoudre les problèmes d'intérêt commun, tout en partageant leurs points de vue sur les questions stratégiques, en conseillant les dirigeants des deux pays sur les questions de sécurité et en promouvant la collaboration dans la transformation numérique, les systèmes de données démographiques et d'autres domaines clés.

Pham Minh Chinh a proposé au Cambodge et à son ministère de l'Intérieur de se concentrer sur l'intensification des efforts et de la coopération pour lutter contre les crimes transnationaux, en particulier ceux liés à la drogue, au trafic d'êtres humains et aux gangs de fraude en ligne basés au Cambodge.

Il a également souligné la nécessité d'efforts conjoints pour lutter contre les forces hostiles qui minent les relations entre les deux pays, aider au rapatriement des citoyens vietnamiens exploités par les réseaux de fraude en ligne et résoudre la question de la citoyenneté des personnes d'origine vietnamienne qui travaillent et vivent de manière stable et légale au Cambodge.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Pham Minh Chinh a également appelé à une collaboration accrue dans la démarcation des frontières, au règlement des questions en suspens et à la construction d'une frontière commune de paix, de stabilité, d'amitié, de coopération et de développement.

Mécanismes de coopération

Pour sa part, Sar Sokha a déclaré que sa visite visait à mettre en œuvre davantage les accords et les mécanismes de coopération entre les deux pays. Il a déclaré à son hôte que l'économie et la société cambodgiennes avaient connu une forte reprise, soulignant le soutien et la collaboration continus du Vietnam.

Sar Sokha a souligné qu'aucun pays ne peut prospérer seul dans le contexte actuel et que la coopération avec les pays voisins est essentielle. Il a exprimé sa profonde gratitude pour la relation durable entre le Vietnam et le Cambodge, qui a été cultivée par des générations de dirigeants et de peuples des deux nations. Il a assuré que les jeunes dirigeants cambodgiens, y compris lui-même, sont déterminés à renforcer davantage ce partenariat pour un succès encore plus grand.

Il a promis que le ministère cambodgien de l'Intérieur travaillerait en étroite collaboration avec le ministère vietnamien de la Police ainsi qu'avec les ministères, les secteurs et les localités pour lutter contre les criminalités transfrontalières, en particulier le trafic de drogue et la fraude sur le cyberespace.

Sar Sokha a réaffirmé l'engagement du Cambodge à entretenir les relations bilatérales et à faciliter le statut juridique des personnes d'origine vietnamienne pour leur permettre de vivre et de travailler de manière stable et légale au Cambodge.

VNA/CVN