Des milliers de tasses de café offertes au Festival du café de Buôn Ma Thuôt 2025

Photo : ND/CVN

Le 23 février, le Comité populaire de Buôn Ma Thuôt, dans la province de Dak Lak, sur les Hauts plateaux du Centre, a annoncé le lancement d’un plan visant à organiser la dégustation gratuite de café pendant cet événement majeur.

Du 9 au 13 mars, plusieurs lieux de la ville offriront du café gratuit, notamment le Marché des produits agricoles et OCOP (rue Tôn Duc Thang, quartier Tân Loi), la Rue des livres et du café (rue Phan Chu Trinh, quartier Thành Công), ainsi que la place du 10 mars et la rue Phan Dinh Giot.

Le 10 mars, afin de marquer le 50ᵉ anniversaire de la victoire de Buôn Ma Thuôt et de la libération de la province de Dak Lak, la ville servira gratuitement du café. En parallèle, la rue Phan Dinh Giot proposera une performance artistique mettant en valeur la riche culture des Hauts plateaux du Centre.

Soutien massif des entreprises de café

Le succès de cet événement est soutenu par de grandes entreprises du secteur telles que Trung Nguyên Legend, An Thai Group, Simexco Dak Lak et TNI King Coffee, ainsi que de nombreux producteurs et commerçants locaux. Ces entreprises organiseront des stands décorés et mobiliseront des équipes pour accueillir les visiteurs.

Nguyên Tiên Dung, directeur du développement agricole durable chez Simexco Dak Lak, a annoncé que son entreprise servirait 30.000 tasses de café gratuites durant les cinq jours du festival, et participera à plusieurs événements phares, comme le Festival des éléphants de Buôn Dôn, le colloque sur la préservation des éléphants, ainsi que des expositions et parades.

Photo : CTV/CVN

Lê Van Vuong, directeur de l'entreprise Vuong Thành Công, a annoncé que sa société présenterait des produits innovants à base de café, tels que bière, vin et thé aux fleurs de caféier, en complément de ses cafés biologiques. L'entreprise prévoit également d'offrir 40.000 dégustations gratuites lors de circuits immersifs permettant aux visiteurs de découvrir les plantations et les procédés de production du café.

Promouvoir la culture du café vietnamien

Ce festival s’inscrit dans le cadre des célébrations du 50ᵉ anniversaire de la Victoire de Buôn Ma Thuôt (10 mars 1975 – 10 mars 2025) et vise à renforcer la position de la ville en tant que "capitale mondiale du café", tout en valorisant la culture locale.

Cet événement mettra en lumière les acteurs de la filière, des producteurs aux commerçants, tout en valorisant les traditions culturelles locales, notamment l'Espace de la culture des gongs des Hauts plateaux du Centre, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Le festival proposera une programmation riche et variée, comprenant un salon du café et des produits OCOP, un concours de torréfaction de café de spécialité, une conférence de mise en relation commerciale, un festival de rue, un défilé de chars, une course de pirogues monoxyles et un festival des éléphants de Buôn Dôn.

Le festival introduira également des nouveautés, telles qu'un concours de création numérique, la cérémonie de pose de la première pierre de l'usine Trung Nguyên Legend, ainsi qu'un campement caféier sur le site historique de la plantation CADA.

Cet événement s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de café et les professionnels du secteur, contribuant ainsi au développement économique, touristique et culturel de la province de Dak Lak.

Mai Quynh/CVN