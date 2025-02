Des nommés pour le prix "Cống hiến" 2025 : diverses et tendances

Avec dix catégories et 50 nominations, les candidats aux Prix "Cống hiến" (Contributions) 2025, 19 e édition, dans le domaine de la musique, incluent à la fois de jeunes talents prometteurs et des artistes confirmés. Ces nominations reflètent l’actuelle évolution de la musique vietnamienne, illustrant à la fois la créativité des artistes et l’orientation des producteurs.

>> Lancement du prix Cống hiến (Contributions) 2023

>> Prix Cống hiến 2023 : Hoàng Thùy Linh reine de la soirée

>> Prix Cống hiến 2024 : 15 prix attribués aux artistes et sportifs

Photo : TTVH/CVN

La liste des nommés aux Prix "Cống hiến" 2025 pour la musique vient d’être dévoilée à Hanoï par le journal Thể thao & Văn hoá (Sport & Culture) de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le prix comprend quatorze catégories, dont quatre dédiées au sport et dix à la musique. Dans le domaine musical, les catégories en compétition sont : "Programme de l'année", "Événement musical de l’année", "Album de l'année", "Producteur de l'année", "Musicien de l'année", "Chanson de l'année", "Clip vidéo de l'année", "Nouvel artiste de l'année", "Chanteur de l'année" et "Chanteuse de l'année".

Intersection

La journaliste Quynh Hoa, de la revue en ligne Saostar, a commenté que le prix Cống hiến 2025 dresse un tableau riche et multicolore de la musique vietnamienne, illustrant l’intersection entre tradition et modernité, entre artistes chevronnés et nouveaux talents, ainsi qu’entre les marchés nationaux et internationaux. Il témoigne du développement constant de la musique vietnamienne et de sa capacité à s’adapter aux tendances mondiales.

Photo : TTVH/CVN

"La liste des nommés du prix Cống hiến 2025 voit apparaître de nombreux jeunes artistes prometteurs tels que SOOBIN et Tăng Duy Tân, aux côtés d’artistes confirmés comme Tùng Dương et la diva Hồng Nhung. Cela reflète clairement la transition générationnelle dans la musique vietnamienne, où la nouvelle vague d’artistes s’affirme avec des styles créatifs et innovants", souligne-t-elle. Un point positif de cette liste est la diversité des genres musicaux, allant de la pop, la ballade, l’indie, le rock et le rap à la musique traditionnelle revisitée, à travers des catégories telles que "Album de l'année", "Chanson de l'année" ou "Programme de l'année".

Pour sa part, la journaliste Ngọc Nhiên, du journal Văn hóa (Culture), estime que les nominations de cette année ne sont pas seulement diversifiées, mais qu'elles reflètent également fidèlement la scène musicale de l’année écoulée. En particulier, les œuvres et les artistes nommés ont exercé une large influence, touchant des publics d’âges variés.

"Le prix +Cống hiến+ récompense les contributions de nombreux producteurs, musiciens et artistes talentueux, ceux qui font preuve d’une créativité constante, osent expérimenter des idées audacieuses et passionnantes. Ils assimilent rapidement les nouvelles tendances et intègrent la technologie dans la production pour proposer des œuvres de haute qualité et à forte valeur artistique. Parmi les nominations notables, on peut citer +Tái sinh+ (Renaissance) de Tùng Dương dans la catégorie +Chanson de l'année+, +Bảo tàng của nuối tiếc+ (Musée du regret) dans la catégorie +Programme de l'année+, ainsi que +Anh trai say hi+ (Les frères disent bonjour) et +Anh trai vượt ngàn chông gai+ (Call Me by Fire) dans la catégorie +Événement musical de l’année+".

Des idées créatives et passionnantes

Photo : TTVH/CVN

D’après le journaliste Ngô Ba Luc, l’impact des programmes "Anh trai vượt ngàn chông gai" et "Anh trai say hi" montre que les producteurs musicaux ne se contentent pas de créer un terrain de jeu, mais contribuent également à façonner le modèle de l'industrie du divertissement au Vietnam. "Ils ne se limitent pas à produire du contenu, mais savent aussi comment transformer les artistes en stars et commercialiser leurs produits musicaux à travers des concerts, qui, de toute évidence, se vendent très bien".

Sur le plan créatif, la jeune génération d’artistes, notamment ceux de la génération Z (nés entre 1997 et 2012), s’impose clairement dans la catégorie "Nouvel artiste de l'année". "Les artistes d'aujourd’hui sont très polyvalents : ils ne se contentent pas de composer, chanter, danser, produire ou rapper, mais combinent plusieurs de ces talents. Grâce à une créativité illimitée et des compétences variées, ils représentent l’avenir de la musique vietnamienne. Il convient de souligner que cette génération hérite non seulement du patrimoine musical de ses prédécesseurs, mais qu’elle est aussi capable d’accéder rapidement aux courants musicaux contemporains mondiaux. L’association harmonieuse entre identité nationale et éléments modernes leur permet de se démarquer sans se fondre dans la masse à l’international. Des noms comme NAN, Liu Grace et Dương Domic sont des représentants typiques de cette tendance", estime le journaliste Ngô Bá Luc.

"Ce ne sont pas seulement les jeunes artistes qui innovent sans cesse pour toucher un public plus large, mais aussi les artistes chevronnés. Le clip vidéo de Phương Mỹ Chi, +Gối gấm+ (Oreiller en brocart), ou encore l’album Multiverse de Tùng Dương en sont des exemples frappants", commente la journaliste Quỳnh Hoa.

Quê Anh - Lam Anh/CVN