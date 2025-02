Lorsque la comédie musicale aborde un sujet politique

"Beaucoup de gens nous ont demandé pourquoi nous n'avions pas choisi le théâtre parlé, notre spécialité, pour un sujet politique comme +Lửa từ Đất+ (Feu de la Terre). Je leur ai répondu : attendez de voir, pour comprendre comment la musique peut guider les émotions du public et des acteurs de manière plus efficace que de simples dialogues...". C'est ce qu'a partagé l'"Artiste Émérite" Sĩ Tiến, directeur du Théâtre de la Jeunesse (Hanoï), a partagé à propos de la comédie musicale en cours de mise en scène.

Le sujet "politique" dont parle l'artiste Sĩ Tiến est lié au contenu de la comédie musicale Lửa từ Đất, inspirée de la vie de Nguyễn Ngọc Vũ (1908-1932), premier secrétaire officiel du Comité du Parti de Hanoï.

"Enflammer" le feu révolutionnaire d'une génération

Lửa từ Đất est mis en scène au Théâtre de la jeunesse, avec l'approbation de la direction du Comité du Parti de Hanoï, du Comité populaire municipal, et avec la coopération et le soutien de nombreux agences et services. L'équipe chargée de la création de la pièce est assez prestigieuse, comprenant la directrice générale, l'artiste émérite Cao Ngọc Ánh, la chorégraphe en chef, l'artiste du peuple Trần Ly, le directeur musical Minh Đạo, et le scénariste Lê Quý Hiền...

Parmi eux, Cao Ngọc Ánh est arrivée à cette pièce grâce à une rencontre fortuite. Comme elle l'a raconté, il y a trois ans, lorsqu'elle est apparue dans un documentaire sur la génération née à Hanoï en 1972, elle avait promis de réaliser une œuvre artistique digne de rendre hommage à la ville où elle a grandi et a été nourrie et formée.

"J'ai réfléchi pendant longtemps, car Hanoï recouvre tellement de couches culturelles et de personnalités tout au long de son histoire. Puis un jour, ma mère m'a donné le journal de mon grand-père. C'était un souvenir qu'elle avait reçu de lui, et maintenant elle voulait que je le garde, car elle est âgée", raconte-t-elle.

Le grand-père de Ngọc Ánh était le frère cadet du révolutionnaire Nguyễn Ngọc Vũ, et il a laissé des notes très détaillées sur le parcours révolutionnaire de son frère aîné jusqu'à sa mort. En lisant, en pleurant, puis en faisant des recherches supplémentaires, Ngọc Ánh a progressivement nourri le rêve de créer une comédie musicale sur le défunt secrétaire du Parti de Hanoï. Par le biais de contacts, elle a discuté de ce projet avec la chorégraphe en chef NSND Trần Ly, le musicien Minh Đạo et le dramaturge Lê Quý Hiền - des personnes qui, comme elle, aiment profondément Hanoï.

"En rencontrant la famille et en étudiant les documents, j'ai été extrêmement surpris : il s'avère que le révolutionnaire Nguyễn Ngọc Vũ était le petit-fils de Nguyễn Hữu Kim, une personne riche et influente de Hanoi, qui avait financé la construction de la Tour de la Tortue et également organisé les funérailles du vaillant gouverneur Hoàng Diệu (1828-1882) qui s’est suicidé après la perte de la citadelle aux mains des colons français", raconte l'auteur Lê Quý Hiền. "Ce jeune homme s'est éveillé à la révolution très tôt, est devenu le secrétaire du Parti de Hanoï et est mort à peine entré dans la vingtaine. Ce sont des éléments merveilleux pour le théâtre..."

Le scénario réalisé par Lê Quý Hiền ne se concentre pas uniquement sur ce révolutionnaire, mais dépeint également de nombreuses personnes ordinaires mais nobles telles que Madame Đàm Thị - mère vietnamienne typique qui protège, fait confiance et accompagne toujours son enfant et ses camarades ; Mademoisselle Thúy, jeune fille de Hanoï qui, en voyant la flamme révolutionnaire dans l’homme qu’elle aime, jure de sacrifier sa vie pour cet idéal ; ou encore Dũng Hổ, ancien voyou emprisonné avec Nguyễn Ngọc Vũ, qui prend conscience et lutte pour la juste cause ; et Hélène, une médecin française, touchée par l’exemple des révolutionnaires...

Selon les témoignages des personnes impliquées, le titre Lửa từ Đất (Feu de la Terre) de la pièce est une métaphore - les personnages, représentant différentes couches sociales, symbolisant les Vietnamiens qui attendent de raviver la flamme révolutionnaire en eux pendant cette période historique.

Une épopée héroïque romantique

La comédie musicale est un genre que le Théâtre de la Jeunesse met de plus en plus en scène ces derniers temps. Comme l’a expliqué le directeur Sĩ Tiến, lors d’une enquête sur le marché et les segments de spectateurs actuels, le Théâtre a constaté que la comédie musicale émerge et attire progressivement une grande attention.

"Nous faisons des efforts pour produire des comédies musicales, ou des programmes influencés par ce style. C’est une opportunité pour les acteurs, en particulier ceux qui sont chanteurs, de perfectionner leurs compétences, et c’est aussi l’occasion pour le public de s’habituer à ce genre", a déclaré l’artiste Sĩ Tiến. "La mise en scène de la comédie musicale à caractère politique Lửa từ Đất s’inscrit également dans cet effort."

En réalité, Lửa từ Đất est une grande œuvre créative et constitue cette fois-ci un défi pour le Théâtre de la Jeunesse. À partir du scénario, la création musicale de la pièce a été élaborée par le compositeur Bùi Minh Đạo, avec plus de 20 nouvelles compositions créées spécifiquement pour chaque voix, afin d’exploiter au maximum la tessiture vocale de chaque acteur.

Par exemple, pour le rôle de Đàm Thị, le compositeur a choisi une voix mezzo-soprano (mezzo-alto) et l'a confiée à l'artiste émérite Thanh Tâm. Le rôle de Ngọc Toản (le père de Nguyễn Ngọc Vũ) est interprété par une voix baryton, représentant l'image d'un père respectueux des traditions familiales, imposant mais plein d'amour pour son enfant. L’informateur Xảo Sứt utilise une technique de chant parlé avec une voix de faux ténor au ton tranchant et malveillant...

Quant au chanteur Việt Anh (dans le rôle de Nguyễn Ngọc Vũ), une voix ténor est utilisée pour illustrer l’image d'un révolutionnaire intellectuel, porteur d'idéaux et du désir de libérer la nation. Comme l'a partagé de manière ludique Việt Anh, c'est la deuxième fois qu'il interprète un personnage nommé Vũ au Théâtre de la Jeunesse, après avoir joué le rôle du poète et scénariste Lưu Quang Vũ dans la comédie musicale Sóng (Vague).

"Les deux personnages sont des hommes talentueux aux destins tragiques, et figurent parmi les visages emblématiques de l'histoire de Hanoï. Quant à moi, je vis assez près de la rue Nguyễn Ngọc Vũ, mais je ne savais pas grand-chose sur lui – c'est pourquoi j'ai été profondément ému et j'ai ressenti un grand respect pour ce révolutionnaire en lisant le scénario", a partagé Việt Anh.

Lors de la présentation aux médias le 19 février dernier, un extrait de la comédie musicale Lửa từ Đất a été joué sur une scène représentant des symboles de Hanoï, tels que les arcades des portes Ô Quan Chưởng, Ô Đống Mác ou le toit de la Tour de la Tortue. Selon les informations partagées, la pièce utilisera la technologie 3D Mapping avec un projecteur haute puissance, couvrant entièrement ou partiellement la scène en fonction des moments, afin de créer des effets visuels pour le public, tout en ouvrant un espace à la fois réel et onirique pour une comédie musicale aux accents d’épopée héroïque romantique.

Hoàng Lan/CVN