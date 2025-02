Culture

Concert "Berlin Shines" à Hô Chi Minh-Ville

Le concert "Berlin Shines" qui se tiendra le 28 février à 19h30 au Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville, marquera la rencontre artistique entre d'excellents artistes vietnamiens et allemands, avec la participation de l'Opéra de Hô Chi Minh-Ville sous la direction du chef d'orchestre Lê Ha My, des chanteuses Katharine Mehrling et Pham Khanh Ngoc, ainsi que du pianiste Ferdinand Von Seebach.