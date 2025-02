La technologie 3D relève la barre de la préservation culturelle

Dans son article sur la transformation numérique - un moteur important pour développer les forces productives et perfectionner les relations de production, faisant entrer le pays dans une nouvelle ère, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a souligné la nécessité de faire progresser l'informatique et de créer des plateformes numériques pour connecter et partager des données entre les organisations.

Il a fixé comme objectif que le Vietnam se classe parmi les 50 premiers pays du monde et troisième de l'ASEAN en termes de gouvernement électronique et d'économie numérique d'ici 2030, visant à propulser la nation dans une nouvelle ère de progrès, de civilisation et de modernité.

Photo : VNP/CVN

Le secteur culturel a adopté cette révolution numérique, mettant en œuvre des technologies numériques pour archiver, promouvoir et améliorer les valeurs du patrimoine culturel. Cela permet à la culture vietnamienne de mieux s'intégrer et d'échanger avec les communautés culturelles mondiales.

La loi révisée sur le patrimoine culturel et la loi sur les données, adoptées lors de la 8e session de la XVe Assemblée nationale en novembre dernier, ont fourni un cadre juridique opportun pour faciliter la transformation numérique dans la préservation du patrimoine culturel.

La technologie d'imagerie 3D s'est avérée particulièrement précieuse dans le stockage et la présentation, améliorant la connectivité et l'interaction avec les matériaux et les artefacts archivés. Elle diversifie également les activités d'exposition, créant des expériences engageantes et uniques pour les visiteurs.

En ce qui concerne la conservation et la recherche, la technologie permet un archivage, une reproduction et une création de répliques précis. Récemment, sur le site archéologique de Vuon Chuoi (jardin de bananes) dans le district de Hoài Duc à Hanoï, elle a été utilisée pour capturer des artefacts dans un espace tridimensionnel, collectant des données complètes à des fins de recherche.

Dinh Viêt Phuong, directeur de la société 3DArt, qui a participé à la numérisation 3D sur le site et à d'autres projets de patrimoine culturel, a noté l'intérêt croissant du marché pour la simulation du patrimoine et des artefacts à diverses fins, notamment les expositions dans les musées, les arts décoratifs, les pratiques religieuses et les souvenirs.

Dans le cadre du programme de numérisation du patrimoine culturel vietnamien pour la période 2021-2030, le Vietnam prévoit de numériser tous les sites de reliques nationales spéciales, les trésors nationaux et les éléments du patrimoine culturel immatériel, en les rendant accessibles sur des plateformes numériques.

Le Musée national d'histoire du Vietnam est le pionnier de la numérisation 3D avec divers artefacts et matériaux, et a déployé une technologie d'interaction virtuelle 3D pour les expositions. Ce succès a inspiré d'autres musées à suivre l'exemple, les processus de numérisation et de conversion 3D continuant à être étendus à l'ensemble des systèmes muséaux et des sites patrimoniaux.

Cependant, le processus a été confronté à de multiples défis, car la technologie numérique avancée nécessite des investissements financiers substantiels et des ressources humaines qualifiées pour son développement et son bon fonctionnement. Les employés du secteur ont besoin de formations complémentaires et de connaissances actualisées en matière de transformation numérique pour utiliser efficacement les applications 3D.

VNA/CVN