Le Salon international d’art du Vietnam 2025 célèbre l’art mondial

Photo : BTC/CVN

Réunissant un large éventail d’artistes, de collectionneurs et de galeries du monde entier, l’exposition servira de plate-forme dynamique d’échanges culturels et de collaboration artistique.

Lors de sa première édition, l’événement présentera plus de 100 galeries de premier plan de grandes capitales artistiques telles que New York, Londres, Tokyo, Séoul, Hong Kong (Chine), Pékin et Taipei (Chine), aux côtés de certaines des institutions artistiques les plus réputées du Vietnam.

Les visiteurs peuvent s’attendre à une extraordinaire exposition de peintures à l’huile, d’aquarelles, de sculptures, d’art numérique et de techniques mixtes, mettant en valeur les expressions artistiques traditionnelles et contemporaines.

Ce salon est soutenu par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et organisé par le Centre d’exposition pour la culture et l’art du Vietnam, Art Box Exhibition Limited de Hong Kong, en collaboration avec des organisations artistiques vietnamiennes renommées, à savoir Khôi Viêt Art, Art Box Vietnam et Chọn de l’Art.

L’événement promet d’être une étape culturelle importante, offrant aux visiteurs une occasion extraordinaire de découvrir des chefs-d’œuvre d’artistes établis et émergents dans une variété de disciplines. Il présentera des vitrines d’art exclusives, qui présenteront des expositions méticuleusement organisées d’œuvres distinguées de talents mondiaux et locaux.

Les visiteurs peuvent également participer à des conférences sur l’art, où ils auront la chance de s’engager dans des discussions approfondies avec des artistes de premier plan, des conservateurs et des experts du secteur.

Un autre point fort de l’événement est la démonstration d’art en direct, où les participants pourront voir les artistes créer leurs œuvres en temps réel, offrant un aperçu rare de leur processus créatif.

Pour ceux qui s’intéressent au monde de l’art, l’exposition offre des opportunités d’investissement, ce qui en fait une occasion idéale pour les collectionneurs et les investisseurs de découvrir des artistes prometteurs et d’acquérir des pièces uniques.

Lau Ching Nam, également connu sous le nom de Vincent Lau, directeur de la foire, a souligné l’importance stratégique du Vietnam en tant que pays hôte d’un événement artistique international de cette envergure.

Le Vietnam est une destination exceptionnelle pour une exposition d’art mondiale en raison de son riche patrimoine culturel et de sa scène artistique contemporaine dynamique. Avec une économie en pleine croissance et un nombre croissant de collectionneurs vietnamiens investissant dans l’art, le pays présente un marché florissant pour les œuvres d’art locales et internationales.

"De plus, la position stratégique du Vietnam en Asie du Sud-Est, combinée à sa communauté croissante d’artistes et de professionnels de la création, en fait un pôle de choix pour une foire d’art de classe mondiale".

Lau a souligné le rôle de l’exposition dans le façonnement du marché de l’art du Vietnam et son positionnement sur la scène mondiale.

"Nous pensons que cette exposition jouera un rôle central dans l’élévation du marché de l’art au Vietnam et dans toute l’Asie du Sud-Est. En attirant des galeries internationales prestigieuses, des collectionneurs sérieux et un public mondial, l’événement ouvrira de nouvelles portes aux artistes locaux, stimulera les ventes d’art et renforcera la réputation du Vietnam en tant que pôle culturel et artistique émergent. Cela profitera non seulement à l’écosystème artistique local, mais renforcera également la position du Vietnam en tant qu’acteur influent sur la scène artistique mondiale".

Il a ensuite expliqué les opportunités que l’exposition créera pour le marché de l’art du Vietnam, affirmant qu’avec la croissance rapide de l’appréciation et de l’investissement dans l’art au Vietnam, cette exposition sert de passerelle pour les galeries et les collectionneurs internationaux pour s’engager dans ce marché dynamique et prometteur.

L’événement proposera un programme complet comprenant des expositions organisées, des discussions et des démonstrations en direct. Des informations supplémentaires, notamment des informations sur la billetterie et des mises à jour sur l’événement, sont disponibles sur le site web officiel : https://vniae.com.

VNA/CVN