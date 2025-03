Bientôt la 11e Fête de l'ao dài de Hô Chi Minh-Ville

La 11e Fête de l'ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne) de Hô Chi Minh-Ville, sur le thème "Ao dài Vietnam – Vươn cao Việt Nam" (ao dài vietnamien – Le Vietnam s’avance), se tiendra du 1er au 9 mars, ont annoncé le Département municipal du Tourisme et l’Union des Femmes de Hô Chi Minh-Ville lors d’une conférence de presse tenue le 27 février dans la mégapole du Sud.

Photo : VNA/CVN

La Fête de cette année promet une expérience immersive avec une multitude d'activités déployées dans les lieux emblématiques de la ville tels que le parc du Président Hô Chi Minh, la rue piétonne Nguyên Huê, le parc Lam Son, face à l'Opéra municipal.

De plus, les sites historiques et culturels, les attractions touristiques et les structures iconiques de la ville serviront de cadre à des événements spéciaux. Plus de 30 personnalités renommées, issues de divers domaines artistiques, endosseront le rôle d'ambassadrices et d'ambassadeurs de la fête. Leur présence contribuera à rehausser l'éclat de l'événement et à renforcer son rayonnement. Parallèlement, 53 stylistes d'ao dài, venus de toutes les régions du Vietnam, dévoileront leurs créations uniques, mettant en valeur la richesse et la diversité de cet emblème de la culture vietnamienne.

En particulier, selon Nguyên Câm Tu, directrice du Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, le point culminant de la 11e Fête de l’ao dài sera un défilé qui rassemblera environ 3.000 personnes vêtues de l’ao dài sur la rue piétonne Nguyên Huê, ainsi que plus de 50.000 autres personnes en provenance des 21 arrondissements, districts et de la ville de Thu Duc.

De plus, un programme varié d’activités sera proposé, incluant une performance artistique sur le thème de l'ao dài, un concours de peinture sur l’ao dài, un concours de photos en ligne sur l’ao dài, des expositions et des espaces interactifs dédiés à cette tunique, ainsi qu’un programme de dons d'ao dài pour les femmes membres des syndicats et les travailleuses.

La mégapole du Sud considère le tourisme événementiel comme l'un des sept piliers de sa stratégie de développement touristique. Cette année, elle vise à attirer 8,5 millions de visiteurs internationaux et 45 millions de touristes nationaux, avec des recettes touristiques attendues atteignant 260.000 milliards de dongs (10,18 milliards de dollars), soit environ 13% du PIB de la ville.

Lancée en 2014, la Fête de l’ao dài de Hô Chi Minh-Ville est organisée chaque année en mars pour préserver les valeurs culturelles traditionnelles ainsi que la beauté et la grâce de cette tunique, symbole de l’élégance des femmes vietnamiennes.

VNA/CVN