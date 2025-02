Lancement de l'Association vietnamienne de cinématographie et d'animation

L'Association vietnamienne des effets visuels et de l'animation (VAVA) a été officiellement lancée, marquant une nouvelle étape pour l'industrie des effets visuels et de l'animation au Vietnam.

Hô Chi Minh-Ville accueille le 18 février le lancement de VAVA. L’Institut français du Vietnam a soutenu cette initiative dès sa création, en apportant un soutien financier essentiel pour promouvoir le secteur de l’animation au Vietnam.

S'exprimant lors de l’événement, Dinh Tri Dung, président de VAVA, a souligné que l’objectif de l’association est de renforcer la coopération et de connecter les studios, les artistes et les experts, tant au Vietnam qu’à l’étranger, en créant un espace d’échange et de collaboration pour le développement de projets à l’échelle nationale et internationale.

Abordant la mission de promotion de la coopération internationale, Thierry Nguyên, vice-président de VAVA, a affirmé que l’association s’efforce d’étendre l’influence des effets visuels et de l’animation vietnamiens à l’échelle mondiale afin de faire du Vietnam une destination privilégiée pour les projets internationaux.

Selon lui, cette expansion internationale contribuera à renforcer les collaborations industrielles entre les pays et offrira aux studios vietnamiens l’opportunité d’accéder à de grands projets tout en améliorant leurs compétences professionnelles.

En parallèle, VAVA entend également jouer un rôle clé dans la protection des droits des studios et des professionnels du secteur, en apportant son soutien sur des questions liées au droit d’auteur, aux contrats et aux normes de qualité.

L’industrie des effets visuels et de l’animation au Vietnam a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie. À ses débuts, elle se concentrait principalement sur des projets nationaux de petite envergure, mais entre 2018 et 2023, elle a connu un essor spectaculaire avec la création de plus de 100 nouveaux studios.

En 2024, le pays compte 48 studios VFX employant plus de 3.563 personnes, ainsi que 54 studios d'animation comptant plus de 4.719 employés. Parmi les studios vietnamiens les plus remarquables figurent AIOI Studios, Bad Clay, CYCLO, Sconnect, blankNegatives, SPICE fx, Zodiac II Media et AlienVFX.

Le Vietnam attire également des studios étrangers qui y établissent des succursales et y opèrent, parmi lesquels Giant Swing Production, Jet Studio (Japon), Skyfall Studio, Synapse, Westworld, NCVVS, OPIM Digital, The Last VFX (République de Corée), Bonjour SG et Xilam (France).

De nombreux studios vietnamiens ont déjà eu l’opportunité de collaborer avec des partenaires internationaux. En 2023, plus de 60% des studios spécialisés dans les effets visuels et l'animation participaient à des projets mondiaux, dont environ 30% avec des clients en Asie (R. de Corée, Thaïlande, Japon) et 31% avec des partenaires européens.

Texte et photo : Minh Thu/CVN