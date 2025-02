Des experts indiens soutiennent la restauration du sanctuaire de My Son

Le Comité populaire de la province de Quang Nam (Centre), en collaboration avec l’Agence d’enquête archéologique de l'Inde ( Archaeological Survey of India - ASI), a mis en œuvre, le 21 février, un projet de conservation et de restauration des tours E et F dans le complexe du patrimoine culturel mondial de My Son (commune de Duy Phu, district de Duy Xuyên), pour la période 2025-2029.

Photo : VNA/CVN

La zone des tours E et F se compose de 11 ouvrages architecturaux, dont le groupe de tours E comprenant huit édifices (de E1 à E8) et celui de tours F, trois tours : F1, F2 et F3. Selon les experts vietnamiens et indiens, ces monuments nécessitent une restauration d'urgence.

En ce qui concerne le complexe des tours E, la tour E1, datant du VIIIe siècle, est le premier monument construit encore existant et constitue la tour principale de la région E du sanctuaire de My Son. Construite à partir de briques, de bois, de tuiles et de murs bas, elle contient quatre gros blocs de pierre à l'intérieur mais les briques ont été empilées sans mortier visible.

La tour E2, une tour de porte presque carrée, est dans un état de délabrement avancé. Il ne reste que 2,2 m de l'édifice, avec de multiples fissures horizontales et verticales. Le mortier est faible et de nombreuses briques sont détachées, ce qui présente un risque d'effondrement supplémentaire. Les piliers des portes Ouest et Est se sont détachés de la structure principale.

Photo : VNA/CVN

La tour E5 est presque entièrement en ruine, avec des murs effondrés ne mesurant plus que 1,2 m de haut et présentant de nombreuses fissures.

Maintenir son authenticité

La zone F se compose de trois tours : F1, F2 et F3. Parmi elles, F1 est le temple principal de cette zone, datant du VIIIe au XIXe siècle, et a été excavé en 2003. Il n’y a aucune trace de restauration. Les murs de ces tours ont été soutenus par des barres de fer.

La tour F2, une tour de porte, s'est effondrée, ne laissant subsister que le mur Sud, d’une hauteur de 3,2 m. Ce mur penche vers le sud d'environ 3 degrés et présente des fissures profondes. Le mur Nord, également partiellement debout, est endommagé et renforcé par des barres de fer.

Le vice-président du Comité populaire de Quang Nam, Phan Thai Binh, a remercié le gouvernement et les experts indiens pour leur aide dans la restauration des tours du sanctuaire de My Son. Il a demandé aux autorités du district de Duy Xuyên, au comité de gestion du patrimoine culturel mondial de My Son et aux services concernés de créer des conditions favorables pour la réalisation des travaux.

Photo : VNA/CVN

Des experts du Vietnam et de l'Inde ont confirmé que les efforts de restauration se concentreront sur le renforcement et la préservation des éléments originaux du site afin de maintenir son authenticité.

Le directeur de l'ASI, Shri Azmira Bhima, a exprimé son souhait que le projet permette non seulement de protéger la valeur historique des tours E et F, mais aussi d’améliorer les compétences techniques et managériales de la main-d'œuvre locale. Cette initiative vise à empêcher toute nouvelle détérioration, à restaurer et à renforcer l'intégrité architecturale du sanctuaire de My Son, un site d’exception du patrimoine mondial.

Hoàng Phuong/CVN