Les relations entre le Vietnam et l’Australie sont épanouissantes

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, et le sénateur Simon Birmingham, chef des relations extérieures de l’opposition australienne, ont salué mercredi 14 août les progrès des relations entre leurs pays depuis l’établissement de leur partenariat stratégique intégral.

Lors de sa rencontre avec le diplomate vietnamien venu lui rendre une visite de courtoisie, le sénateur australien s’est réjoui que les relations de coopération entre le Vietnam et l’Australie se soient de plus en plus développées, notamment depuis que les deux pays ont établi un partenariat stratégique intégral.

Les deux pays ont renforcé leurs mécanismes de dialogue, partagé des intérêts communs dans le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, assuré un approvisionnement fiable en biens commerciaux en complétant leurs marchés respectifs, a-t-il noté.

L’Australie dispose de fonds d’investissement abondants, capables de promouvoir des activités connexes au Vietnam. La coopération touristique entre les deux pays s’est intensifiée, approfondissant les échanges entre les peuples, a-t-il encore indiqué.

Pour sa part, l’ambassadeur Pham Hùng Tâm a partagé avec le sénateur Simon Birmingham les nouveaux développements dans les relations de coopération entre le Vietnam et l’Australie depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars 2024.

Les deux pays ont intensifié les échanges de visites et les mécanismes de dialogue à tous les niveaux. Le commerce bilatéral a cru de nouveau. Les opportunités d’investissement se sont multipliées, notamment dans le domaine de la transition énergétique et de la transition verte. La coopération touristique et les échanges entre les peuples ont prospéré, a-t-il souligné.

Il a demandé au sénateur de continuer à soutenir le développement des relations de coopération bilatérales, notamment l’expansion du marché pour les produits agricoles des deux pays et la levée des restrictions temporaires sur les voyages d’étude des étudiants originaires du Centre du Vietnam dans l’État d’Australie du Sud.

