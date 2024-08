L’ASEAN a pour ambition de devenir la quatrième économie mondiale d’ici 2030

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la conférence "Vision 2024 : ère de l’ASEAN" coorganisée par le ministère malaisien de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie (MITI), le Conseil consultatif des entreprises de l’ASEAN et le Boston Consulting Group le 6 août, il a déclaré que les prévisions étaient encore renforcées par le commerce régional qui était passé de 2,3 billions d'USD en 2015 à 3,5 billions en 2023, contribuant ainsi à augmenter considérablement le revenu par habitant.

Il a affirmé que cela reflétait l’engagement persistant de l’ASEAN à devenir une région économique ouverte au commerce et à l’investissement.

Selon Satvinder Singh, l’ASEAN est l’une des rares régions du monde où les échanges commerciaux sont presque aussi importants que son PIB. La plus grande part des échanges commerciaux ne concerne pas le commerce avec la Chine ou les États-Unis, mais celui en son sein, qui avoisine les 800.000 milliards d'USD. Il a également indiqué que les échanges commerciaux de l’ASEAN avec le reste du monde avaient également augmenté, ajoutant que dans l’hémisphère Sud, l’ASEAN était également le plus grand bénéficiaire d’investissements directs étrangers, totalisant environ 230 milliards d'USD actuellement.

En outre, l’ASEAN est un pôle d’attraction pour la transformation technologique, avec des technologies de pointe telles que la 5G, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets qui devraient générer 8.000 milliards d'USD supplémentaires. Cependant, le spécialiste a estimé que l’ASEAN devrait chercher à réduire le coût de la technologie et à garantir que les économies régionales aient accès aux appareils et solutions technologiques.

Malgré ces aspects économiques positifs, Satvinder Singh s’est dit inquiet du fait que le nombre de jeunes travailleurs dans la région devrait diminuer, tandis que le nombre de travailleurs âgés devrait augmenter, entraînant un risque d’inadéquation des compétences. Dans les pays membres, l’automatisation affectera également différents types de professions.

Par conséquent, la reconversion des jeunes travailleurs dans la technologie et l’innovation par le biais de pôles de gestion technologique, de plateformes d’enseignement en ligne pour les sciences, les technologies et l’innovation, et l’amélioration des compétences des seniors, favoriseront la productivité et aideront au développement des industries stratégiques.

VNA/CVN