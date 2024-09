L'Australie autorisera un millier de Vietnamiens à travailler dans le secteur agricole

Le 6 septembre, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales et l'ambassade d'Australie ont annoncé la mise en œuvre de mesures de soutien aux citoyens vietnamiens dans le cadre de ce programme.

Les travailleurs vietnamiens réactifs et participants peuvent entreprendre des travaux de courte durée (d'une durée de six à neuf mois) ou des missions de longue durée (d'un à quatre ans). Les postes disponibles ne nécessitent que des travaux agricoles peu ou semi-qualifiés, notamment la culture, la transformation de la viande, l'aquaculture (y compris la pisciculture) et la foresterie.

Début mars, les Premiers ministres des deux pays ont annoncé conjointement le plan de mise en œuvre du programme. La sélection des prestataires de services vietnamiens pour l'envoi de travailleurs à l'étranger et des employeurs australiens participant au programme devrait avoir lieu en septembre, avec une sélection coordonnée par le ministère et le gouvernement australien.

Au cours de la première année du programme, une unité de service public et jusqu'à six entreprises spécialisées dans l'envoi de travailleurs vietnamiens à l'étranger seront sélectionnées. Les frais de recrutement seront payés par les employeurs australiens aux prestataires de services vietnamiens.

Le vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, Nguyên Ba Hoan, a déclaré que la coopération dans le domaine du travail était un élément crucial du partenariat stratégique intégral Vietnam - Australie. Il a noté que cet accord répondrait aux souhaits des travailleurs vietnamiens cherchant à travailler en Australie pour améliorer leur langue, acquérir des connaissances et améliorer leur expertise technique dans l'agriculture tout en gagnant des revenus plus élevés. Dans le même temps, il répondra également à la demande pertinente des employeurs australiens.

L'ambassadrice adjointe d'Australie, Renée Deschamps, souligne l'importance de ce programme de coopération pour les deux parties.

Les nations se sont engagées à garantir la sécurité des travailleurs participants et à minimiser les risques liés à la fraude, aux pratiques de recrutement contraires à l'éthique, au travail et à l'exploitation, a-t-elle déclaré.

