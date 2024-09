Air Astana va lancer des vols directs de Almaty à Phu Quôc

Photo : VNA/CVN

Air Astana exploitera la nouvelle ligne à partir du 28 octobre 2024, au départ d’Almaty, avec une fréquence de deux fois par semaine, passant à quatre fois par semaine à partir de décembre, selon Astana TV.

Les vols partiront d’Almaty à 22h45 (heure locale) et arriveront à Phu Quôc à 08h15 (heure locale), avec des vols retour mardi et jeudi au départ de Phu Quôc à 09h45 et arrivée à Almaty à 15h50.

C’est un signal positif pour Phu Quôc, qui montre l’attrait accru de l’île, qui vient d’être reconnue internationalement comme la deuxième meilleure île du monde par les World Travel Awards.

Environ 18 millions de dôngs pour un aller-retour

D’autre part, les touristes vietnamiens profitent également de ce vol direct, car le Kazakhstan exempte de visa les citoyens vietnamiens depuis le 13 juin 2023. Les touristes de Hanoi et de Ho Chi Minh-Ville peuvent se rendre à Phu Quôc, puis repartir pour Almaty. Le prix du billet annoncé par Air Astana est de 18 millions de dôngs pour un aller-retour.

Ce n’est pas la première fois qu’un pays d’Asie centrale ouvre un vol direct vers Phu Quôc. L’île aux Perles avait en effet accueilli un grand nombre de touristes ouzbeks et mongols fin 2023 et début 2024, ce qui montre l’attrait de cette destination pour les touristes des pays froids. Phu Quôc est également le seul endroit au Vietnam qui offre une exemption de visa jusqu’à 30 jours à tous les visiteurs internationaux.

"L’exemption de visa pour les visiteurs kazakhs au Vietnam et l’exemption de visa pour tous les visiteurs internationaux à Phu Quôc, c’est comme un billet pour le paradis. J’aime Phu Quoc pour ses habitants sympathiques, sa cuisine délicieuse et surtout son paysage marin paradisiaque," a déclaré Tatyana, une touriste kazakhe.

Photo : VNA/CVN

Selon les journaux kazakhs, Phu Quôc est une île pittoresque. Astana TV a commenté que "Phu Quôc devient célèbre auprès des touristes grâce à ses plages de sable blanc et à ses eaux cristallines". Selon les experts, octobre-novembre est le bon moment pour ouvrir une nouvelle ligne de vol vers Phu Quôc, car l’île entre dans sa plus belle saison de l’année. La plateforme de réservation a également classé l’île dans le top 5 des destinations d’automne les plus "romantiques" au Vietnam, fin 2023, grâce à son climat doux idéal en automne et en hiver.

De nos jours, Phu Quôc ne connaît presque pas de pluie, avec un beau soleil tandis que la mer est calme et le temps agréable, elle convient donc aux touristes des pays d’Asie centrale pour échapper au froid de leur pays, pour trouver le soleil chaud.

De plus, la fin de l’année est aussi le moment où Phu Quôc lancera une série de nouveaux produits touristiques, tels que des spectacles de pool party et des performances EDM sur l’île de Hon Thom; un spectacle combinant jet ski et flyboards avec des performances de tambours, des danses du lion et des cerfs-volants géants à Câu Hôn (Kiss Bridge); un spectacle de marionnettes au théâtre A Oi; l’ouverture d’une brasserie dans le complexe Sun Paradise Land, et d’autres. Ces activités prolongeront la durée moyenne du séjour d’un touriste à Phu Quôc.

De nombreux touristes russes et européens choisissent de rester à Phu Quôc pendant une longue période, jusqu’à plus d’un mois. Ils travaillent à distance pour profiter du soleil chaud tous les jours. De plus, le coût à Phu Quôc est également considéré comme raisonnable pour un long séjour par les touristes de ces pays.

Photo : VNA/CVN

Fin septembre 2023, le site canadien d’actualités touristiques The Travel a également classé Phu Quôc parmi les 17 îles offrant les meilleurs coûts de voyage. Selon The Travel, bien que le prix de l’hébergement à Phu Quôc soit légèrement plus élevé que dans les destinations continentales, il reste beaucoup plus raisonnable que sur d’autres îles célèbres. Le journal Nation Story, d’un pays réputé pour ses coûts de voyage bon marché comme la Thaïlande, est également impressionné par le fait que Phu Quôc propose des prix de services deux fois moins chers que la Thaïlande.

De nombreux experts en voyages affirment que le tourisme à Phu Quôc est à nouveau en plein essor, accueillant de nombreux vols internationaux. Au cours des huit premiers mois de cette année, la province de Kiên Giang devrait accueillir plus de 7,6 millions de visiteurs (83,3% du plan annuel), dont plus de 665.000 visiteurs internationaux (près de 98% du plan annuel) générant environ 18.000 milliards de dôngs de recettes (plus de 90% du plan annuel).

CPV/VNA/CVN