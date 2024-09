Le super typhon Yagi devrait entrer le 7 septembre dans le golfe du Bac Bô

>> Le typhon Yagi fait 15 morts aux Philippines

>> Typhon Yagi : le Premier ministre Pham Minh Chinh demande une réponse urgente

>> Typhon Yagi : Le Vietnam demande à la Chine et aux Philippines d’assister les citoyens et navires vietnamiens

Le typhon, le troisième à entrer en Mer Orientale cette année, maintient des vitesses de vent maximales de niveau 16 (184 à 201 km/h) près de son œil, avec des rafales dépassant le niveau 17. Le typhon se déplace vers l'Ouest à une vitesse approximative de 20 km/h.

Photo : VNA/CVN

Le 7 septembre à 04h00 du matin, son œil devrait se trouver à environ 20,6 degrés Nord et 108,7 degrés Est. Yagi se déplacerait vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 15 à 20 km/h et entrerait dans le Nord du golfe du Bac Bô, à environ 160 km à l’est-sud-est de Quang Ninh. Les zones touchées comprendraient le nord-ouest de la zone Nord de la Mer Orientale ainsi que l'est, l'ouest de la zone Nord du golfe du Bac Bô et le sud de ce golfe.

Vers 16h00 le même jour, le typhon devrait se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d'environ 20 km/h et s'affaiblir progressivement à mesure qu'il s'approcherait du nord-est du continent. La zone affectée serait le nord-ouest de la zone Nord de la Mer Orientale et l’ensemble du golfe du Bac Bô.

Vers 16h00 le 8 septembre, Yagi continuerait son déplacement vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d'environ 20 km/h, se dégradant en une dépression. La zone potentiellement affectée serait le golfe du Bac Bô.

Photo : VNA/CVN

En raison du super typhon, le 5 septembre, le directeur de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, Dinh Viêt Thang, a ordonné la suspension temporaire des opérations aériennes dans plusieurs aéroports et aérodromes selon un calendrier spécifique.

Plus précisément, l'aéroport international de Vân Dôn (province de Quang Ninh) suspendra ses activités le 7 septembre de 04h00 à 16h00, l'aéroport de Cat Bi à Hai Phong de 05h00 à 16h00, l'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï de 10h00 à 19h00 et l'aéroport de Tho Xuân dans la province de Thanh Hoa de midi à 22h00.

VNA/CVN