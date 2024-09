La gestion des déchets d’emballages de pesticides en débat chez les experts

Le Symposium international sur la gestion des conteneurs 2024 (CMS 2024) se déroule à Hô Chi Minh-Ville, réunissant plus de 50 experts mondiaux de premier plan en gestion des emballages et en organismes de réglementation des pesticides des pays d’Asie du Sud-Est.

L’événement se déroule du 4 au 6 septembre et est organisé conjointement par CropLife International (CIL), le Département de la protection des végétaux du ministère de l’Agriculture et du Développement rural et la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham).

L’accent est mis sur les mécanismes efficaces de gestion et de communication pour la collecte et l’élimination des emballages de pesticides dans différents pays, contribuant ainsi à la réalisation de stratégies de développement agricole vertes et circulaires.

Huynh Tân Dat, directeur du Département de la protection des végétaux, a noté que le Vietnam utilise chaque année près de 100.000 tonnes de pesticides, dont 50 à 60% sont utilisés directement, 20 à 30% pour la conservation et la circulation sur le marché, et environ 10% pour l’exportation.

Bien qu’ils soient essentiels à la protection des cultures, les pesticides peuvent présenter des risques, tels que des résidus dans les produits agricoles et une élimination inappropriée des emballages. Il est essentiel de s’attaquer à ces problèmes pour une agriculture durable, la qualité des produits et la protection de l’environnement, a-t-il déclaré.

Nguyên Van Son, président de l’Association des producteurs de pesticides du Vietnam (VIPA), a suggéré que les départements municipaux et provinciaux des ressources naturelles et de l’environnement conseillent de manière proactive les autorités locales d’allouer des fonds pour la collecte et l’élimination des emballages de pesticides usagés, tout en promouvant le rôle du mécanisme de responsabilité élargie des producteurs (REP). Il a souligné la nécessité d’inspections accrues et de mesures juridiques strictes contre les violations.

Dang Van Bao, président de CropLife Vietnam, a fait savoir que sa société a travaillé en étroite collaboration avec le département et divers partenaires ces dernières années pour lancer des modèles pilotes d’utilisation sûre et efficace des pesticides dans les principales zones de production agricole.

Les membres de CropLife contribuent au fonds de la RPE, dans le but d’établir des mécanismes financiers à long terme qui faciliteront la collecte et l’élimination systématiques des emballages de pesticides et d’autres déchets agricoles à long terme.

VNA/CVN