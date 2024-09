Le Vietnam et la République tchèque partagent leurs expériences en matière d’urbanisme

Photo : Ngoc Biên/VNA/CVN

Au cours de la séance de travail, le vice-ministre du Développement régional de la République tchèque, Radim Srsen, a présenté les principaux domaines de responsabilité du MRD, notamment la planification des politiques de développement régional, les politiques de logement, le développement des fonds de logement, l’aménagement du territoire et la construction.

Le ministère joue également un rôle de coordination nationale et est chargé d’établir un cadre unifié pour la gestion des fonds de développement en République tchèque, de se connecter aux fonds de l’Union européenne (UE), de réduire les écarts de développement entre les régions et de rapprocher l’économie tchèque des normes de l’UE, a-t-il fait savoir.

De son côté, le ministre vietnamien de la Construction, Nguyên Thanh Nghi, a exprimé ses impressions sur le développement de Prague.

Il a souligné l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la République tchèque, d’autant plus que les deux pays célébreront le 75e anniversaire des relations diplomatiques en 2025, exprimant l’espoir que les deux parties renforceront le partage d’expériences en matière d’aménagement de l’espace urbain, de gestion urbaine et de développement de logements.

Les deux parties ont discuté des réglementations juridiques liées au système d’urbanisme de la République tchèque, des exigences en matière de gestion de l’urbanisme pour des zones spécifiques, de la supervision de la mise en œuvre de la planification, du contrôle de l’architecture urbaine et des plans de mise en œuvre de l’urbanisme, et de la décentralisation de l’urbanisme.

VNA/CVN