Le Forum de la jeunesse francophone d’Asie-Pacifique se clôture en beauté à Hanoï



Après trois jours de travail, le Forum de la jeunesse francophone d’Asie-Pacifique 2024 s’est clôturé vendredi soir 13 septembre à Hanoï. L’événement était organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Comité national de la jeunesse du Vietnam.

Ayant pour thème "Employabilité, créativité et innovation au cœur de la Francophonie en Asie-Pacifique", le Forum a réuni 80 délégués étrangers et vietnamiens, dont 10 jeunes exemplaires du Vietnam et 50 jeunes exemplaires d’autres pays membres et observateurs de l’OIF dans la région Asie-Pacifique.

Les participants ont partagé leurs expériences et proposé des initiatives pratiques pour résoudre les problèmes urgents, dans le but de construire une communauté de jeunes francophones durable.

Bùi Quang Huy, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et président du Comité national de la Jeunesse, a rappelé l’importance de la Francophonie, pour le Vietnam.

En tant que membre actif et responsable de la Francophonie depuis 1979, le Vietnam a contribué activement à la reconnaissance croissante de la communauté à l’échelle internationale. Notre pays prône la multilatéralisme et la diversité et accorde toujours une grande importance à la coopération avec les pays francophones, a-t-il indiqué.

Connexion entre les jeunes délégués

Selon Nguyên Minh Triêt, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, président du Comité central de l’Association des étudiants vietnamiens, l’un des succès remarquables de ce forum est la connexion entre les jeunes délégués de nombreux pays.

Il affirmé que le Vietnam, en tant que pays hôte, se concentrait toujours sur la création d’espaces et d’opportunités permettant aux jeunes de maximiser leur potentiel.

Nguyên Minh Triêt s’est déclaré convaincu que les relations créées dans le cadre de ce forum seraient le noyau contribuant au développement et apportant des bénéfices à la communauté francophone en général et à la région Asie-Pacifique en particulier.

Edgar Doerig, représentant pour l'Asie et le Pacifique de l'OIF, a quant à lui souligné le rôle crucial des jeunes pour le développement d’une communauté francophone solidaire, forte et puissante.

Il a exhorté les jeunes francophones à saisir les nombreuses opportunités offertes par la langue française dans cette région et dans le monde, affirmant le soutien à la jeunesse francophoneà l’aube du 19 e Sommet de la Francophonie, qui réunira les chefs d’État et gouvernements membres à la cité historique et symbolique de Villers-Cotterêts, en France.

Dans le cadre de la cérémonie de clôture, des délégations de différents pays se sont produites et ont participé à de nombreux échanges et spectacles culturels uniques et attrayants.

