Un panel de l’AUF autour de la performance de la recherche

Le panel "Gouvernance et structuration de la recherche en Asie" s'est tenu le 24 septembre à Hanoï, avec un accent particulier sur la performance de la recherche, élément crucial pour la réputation et le prestige des établissements d’enseignement supérieur.

Organisé par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) en Asie-Pacifique, l’événement a réuni près de 70 cadres et scientifiques de haut niveau, incluant directeurs de recherche, recteurs, vice-recteurs et présidents d’universités et d’instituts de recherche, tant au Vietnam qu’à l’international.

Les discussions ont porté sur cinq thèmes clés, dont les stratégies institutionnelles pour promouvoir la recherche et l’innovation, en cohérence avec les politiques nationales et régionales. Des politiques incitant à la recherche et à l’innovation, ainsi que des mesures pour renforcer les partenariats dans ces domaines, ont également été abordées.

De plus, les participants ont échangé sur les solutions pour accroître la visibilité des publications scientifiques en français, ainsi que le rôle de l’AUF dans le soutien aux établissements membres pour la mise en place de stratégies de recherche institutionnelles. Selon Nicolas Maïnetti, directeur régional de l’AUF - Asie-Pacifique, "l’AUF est le plus grand réseau universitaire au monde, comptant plus de 1.000 établissements membres dans près de 120 pays".

La recherche : un critère de prestige pour les établissements

Le panel a mis en lumière l'importance d'améliorer la productivité de la recherche dans l'enseignement supérieur. La qualité de la recherche est un facteur décisif pour la réputation des universités et leur positionnement dans les classements mondiaux, où elle représente environ 60% des critères d’évaluation. Ces classements sont un outil clé pour les parties prenantes, car ils fournissent une vue d’ensemble de la qualité des établissements.

L'AUF, dans le cadre de sa stratégie 2021-2025 et à travers l'Académie internationale de la Francophonie scientifique (AIFS), lancée en mars 2023 à Rabat, ambitionne de renforcer l’écosystème de la recherche francophone, en valorisant la production scientifique, notamment en langue française. En Asie du Sud-Est, les modèles traditionnels de la recherche évoluent, exigeant une coopération accrue entre les universités à l’international, comme l'a souligné le panel.

Vers une recherche orientée vers les besoins sociaux et commerciaux

Vo Trung Hung, vice-recteur de l’Université d’éducation et de technologie de l’Université de Dà Nang, a souligné la nécessité d'orienter la recherche en fonction des besoins sociaux et commerciaux, tout en renforçant la coopération internationale, notamment avec l’AUF. Jean-Marc Lavest, recteur principal de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), a quant à lui exprimé ses préoccupations quant au faible nombre d'étudiants vietnamiens poursuivant des études en master et en doctorat, appelant à une augmentation des inscriptions pour porter l'innovation.

Nguyên Ngoc Diên, professeur de l’Université d’économie et de droit de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, a partagé l'approche de son université qui établit un plan de recherche tous les cinq ans, élaboré par des groupes de recherche autour de grands thèmes.

Ce panel a permis aux participants de partager des expériences précieuses dans la structuration de la recherche, qui seront poursuivies lors du forum "États généraux de la recherche francophone dans les établissements d’enseignement supérieur au Vietnam", prévu le 25 septembre et organisé également par l’AUF - Asie-Pacifique. Ce forum mettra en lumière les défis et opportunités propres à la recherche francophone, notamment dans le contexte vietnamien.

