L’Audit d’État du Vietnam renforce ses liens avec la Cour des comptes française

>> Le Vietnam félicite la France pour le 236e anniversaire de sa Fête nationale

>> Vietnam - France : innovation, partenariat stratégique global et amitié renforcée

>> De nombreux entrepreneurs de Normandie souhaitent développer leur coopération avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne a été reçue par de hauts responsables français, dont le président de la Chambre contentieuse de la Cour des comptes française, Jean-Yves Bertucci ; les conseillers référendaires en service extraordinaire Audrey Chaffard et Thomas Basset; et le directeur adjoint des relations internationales de la Cour des comptes Guillaume Brulé.

Jean-Yves Bertucci a salué la visite de la délégation vietnamienne et a passé en revue les récentes étapes de la coopération bilatérale. Il a exprimé l’espoir que le Vietnam envisage d’adhérer à l’Association des institutions supérieures de contrôle (ISC) ayant en commun l’usage du français (AISCCUF) et de devenir observateur au prochain Forum des institutions supérieures de contrôle des finances publiques à compétences juridictionnelles, qui se tiendra en marge du Congrès de l’INTOSAI en Égypte plus tard cette année.

Bùi Quôc Dung a remercié la partie française pour son accueil chaleureux, soulignant que la mise en place du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France, annoncée lors de la visite du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en 2024, a ouvert de nouvelles perspectives de coopération.

Il a souligné que les relations bilatérales connaissent actuellement un fort développement, la France figurant régulièrement parmi les principaux partenaires du Vietnam en Europe et dans le monde.

Bùi Quôc Dung a salué le rôle et la réputation de la Cour des comptes et a exprimé la volonté du Vietnam de développer ses liens, notamment dans des domaines tels que la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent, l’évaluation des politiques publiques et l’audit des organisations internationales. Il a salué les initiatives de coopération de la France et s’est engagé à en confier le suivi aux services concernés.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, les deux parties ont co-organisé un séminaire sur les audits des marchés publics écologiques et l’application de l’intelligence artificielle à l’audit. Ces séances ont apporté un éclairage précieux sur les pratiques d’audit modernes. La partie française a également convenu de partager des documents pertinents et des lignes directrices professionnelles avec le SAV.

Les deux institutions ont convenu d’explorer de futurs séminaires conjoints et se sont engagées à se soutenir mutuellement lors des forums de l’INTOSAI et des activités de coopération entre l’ASOSAI et l’EUROSAI.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information, l’auditeur général adjoint Bùi Quôc Dung a déclaré que la délégation vietnamienne avait activement participé à la 62e réunion du comité directeur de l’ASOSAI et à d’autres événements en Azerbaïdjan.

Revenant sur les séances de travail avec la partie française, Bùi Quôc Dung a souligné l’expertise de la Cour des comptes française en matière de finances publiques, de lutte contre la corruption et d’audits internationaux, domaines prioritaires pour le Vietnam. Il a insisté sur l’importance d’un dialogue direct et d’échanges professionnels pour approfondir la coopération bilatérale.

VNA/CVN