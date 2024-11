La visite du président de l’AN du Vietnam à Singapour, une manifestation des liens excellents

La prochaine visite à Singapour du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, est une autre manifestation concrète des excellentes relations bilatérales et interparlementaires entre les deux pays, a déclaré le président du Parlement singapourien Seah Kian Peng.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à la veille du voyage du président de l’AN vietnamienne, Seah Kian Peng a affirmé que Singapour et le Vietnam jouissaient d’excellentes relations bilatérales fondées sur la confiance politique, de solides liens commerciaux et d’investissement et des liens interpersonnels étroits.

Les deux pays partagent une vision stratégique similaire et bénéficient d’un engagement soutenu de haut niveau entre leurs dirigeants. À l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales l’année dernière, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’est rendu à Singapour en 2015, puis le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong s’est rendu au Vietnam en août, a-t-il déclaré.

Pour poursuivre sur la lancée des échanges de haut niveau, le dirigeant singapourien a déclaré qu’il était ravi d’accueillir le président de l’AN lors d’une visite officielle à Singapour du 1er au 3 décembre, notant que cette visite fait suite à sa rencontre avec le plus haut législateur vietnamien en marge de la 45e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-45) qui s’est tenue au Laos plus tôt cette année.

