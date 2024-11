La diplomatie parlementaire cruciale pour la coopération d’investissement entre le Vietnam et Singapour

La visite officielle à Singapour du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, à partir du 1 er décembre, aura lieu à un moment très important, car le Vietnam entre dans "l’ère d’ascension nationale" et Singapour crée une valeur supplémentaire en promouvant ses atouts grâce à une stratégie de coopération en matière d’investissement.

Les deux pays accordent une grande importance à l’État de droit. Par conséquent, la coopération entre leurs deux pays donne une impulsion significative aux perspectives de coopération bilatérale en matière d’investissement dans des domaines clés.

Depuis mai 2022, date à laquelle les deux pays ont signé un accord de coopération entre leurs parlements, leurs dirigeants n’ont cessé de renforcer les échanges d’expériences sur la construction et l’amélioration des systèmes juridiques pour soutenir le développement socio-économique, en particulier dans la coopération dans deux domaines d’importance mondiale : l’économie numérique et la société numérique.

Le Vietnam a également renforcé le partage d’expériences dans l’élaboration de cadres juridiques pour des questions cruciales telles que le marché du carbone, la mobilisation de la finance verte et la taxation minimale mondiale. Les deux pays continuent de renforcer leur collaboration dans la formation du personnel.

Échangeant sur les domaines de coopération qui pourraient être davantage renforcés avec le soutien de la diplomatie parlementaire dans les temps à venir, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a déclaré que lors des visites mutuelles des dirigeants des deux pays en 2022 et 2023, ils ont signé une série d’accords dans de nouveaux domaines tels que l’économie numérique, l’économie verte, les énergies renouvelables et les crédits carbone.

Grâce à cette prochaine visite, les dirigeants des deux parlements identifieront des mesures juridiques pour relever les défis et rendre ces partenariats plus pratiques et efficaces, et contribueront à encourager les entreprises singapouriennes à accroître leurs investissements au Vietnam, et éventuellement les entreprises vietnamiennes à investir également à Singapour, a-t-il indiqué.

En outre, les deux parties continueront de promouvoir une coopération plus approfondie et plus efficace dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement.

Les deux gouvernements élargissent le modèle de parc industriel Vietnam - Singapour (VSIP), tout en évoluant vers une direction verte, propre et intelligente, visant à développer des écosystèmes industriels-urbains et à discuter des moyens d’élargir la coopération dans des domaines tels que l’énergie propre, les projets de développement de l’énergie éolienne, la construction du réseau électrique de l’ASEAN et les semi-conducteurs.

Selon le diplomate, les dirigeants singapouriens ont exprimé un vif intérêt pour le développement des énergies renouvelables et sont prêts à soutenir le Vietnam, ainsi qu’à discuter de projets de collaboration potentiels dans ce domaine, dans le but d’exporter des énergies renouvelables à Singapour. Le crédit carbone est notamment un domaine dans lequel les deux parties peuvent collaborer, d’autant plus que les deux pays visent à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

Le Pr. associé et Dr. Vu Minh Khuong de l’École de politique publique Lee Kuan Yew de l’Université nationale de Singapour, a déclaré que si le Vietnam et Singapour se connectaient, ils formeraient une entité économique hautement unifiée pour attirer les investissements internationaux, en particulier dans les secteurs de haute technologie tels que les nouvelles énergies, les semi-conducteurs et la biotechnologie. De toute évidence, le Vietnam a le potentiel de progresser rapidement dans la modernisation de son économie, a-t-il souligné.

Chris Leck, responsable des partenariats internationaux à l’Agence pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR), a déclaré que le Vietnam étant une économie en développement rapide en Asie du Sud-Est et les deux pays étant des partenaires proches, l’agence est désireuse de promouvoir la coopération avec le Centre national d’innovation du pays dans de nombreux domaines.

