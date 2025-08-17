Célébration des 80 ans de la Police populaire et remise de la 5e Étoile d’Or

Le matin du 17 août à Hanoï, s’est tenue la cérémonie solennelle célébrant le 80ᵉ anniversaire de la Journée traditionnelle de la Police populaire du Vietnam (19 août 1945 - 19 août 2025), le 20ᵉ anniversaire de la Journée de la grande union du peuple pour la défense de la sécurité de la Patrie (19 août 2005 - 19 août 2025), ainsi que la remise pour la cinquième fois de l’Ordre de l’Étoile d’Or à la Police populaire.

La cérémonie a été honorée par la présence des hauts dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Le Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, y a participé et prononcé un discours important.

Dans son allocution, le secrétaire général Tô Lâm a souligné qu’il s’agissait d’un événement d’une importance toute particulière, non seulement pour commémorer et rendre hommage aux immenses contributions et sacrifices consentis par la Police populaire tout au long de 80 années de lutte, mais également pour marquer une étape historique confirmant sa maturité politique, son courage inébranlable et ses hauts faits glorieux en tant que force armée clé, digne de confiance du Parti, de l’État et du peuple.

Il a affirmé qu’à travers toutes les étapes de la révolution, la Police populaire s’est toujours tenue aux côtés de la nation, de l’armée et du peuple, remportant de grandes victoires et contribuant de manière décisive au succès de la libération nationale, ainsi qu’à la construction et à la défense de la Patrie.

"Ces 80 années sont 80 années de formation, de bravoure, d’intelligence et de volonté inflexible. En toutes circonstances, la Police populaire est demeurée absolument fidèle au Parti, à la Patrie et au peuple, prête à se sacrifier pour la paix de la nation et le bonheur de ses citoyens", a déclaré le secrétaire général.

Se sacrifier pour la Patrie, servir le peuple

Le secrétaire général Tô Lâm a analysé la situation mondiale et régionale marquée par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles : rivalités stratégiques entre grandes puissances, conflits armés, menaces sécuritaires non traditionnelles, criminalité transnationale, cybercriminalité… autant de défis pressants et de plus en plus complexes pour la mission de protection de la sécurité nationale et du maintien de l’ordre public.

Face à ce contexte, il a appelé la Police populaire à s’affirmer comme une force véritablement "révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne", solide sur les plans politique, idéologique, organisationnel et moral ; disciplinée mais empreinte d’humanité ; résolue à suivre l’idéal "se sacrifier pour la Patrie, servir le peuple".

Dans cet esprit, le secrétaire général a assigné six missions stratégiques. Ce sont d’affirmer la fidélité absolue au Parti, à la Patrie et au peuple, rester fermement attachée à l’objectif de l’indépendance nationale liée au socialisme, cultiver sans cesse la bravoure politique, les compétences professionnelles et l’éthique révolutionnaire., de construire une organisation du Parti au sein de la Police populaire forte et exemplaire, en faire le noyau de l’édification des forces ; renforcer l’éducation politique et idéologique ; lutter avec détermination contre la corruption et les dérives internes ; promouvoir le rôle exemplaire des cadres dirigeants, d’améliorer les capacités de prévision et de conseil stratégique en matière de sécurité, traiter rapidement et de manière préventive les menaces ; moderniser l’administration et la justice ; bâtir une police proche du peuple, au service du peuple.

Il s’agit également d’intensification de la lutte contre toutes formes de criminalité, notamment le crime organisé, transnational, technologique, économique et de corruption et de la garantie de l’ordre public et la primauté de la loi, sans zones d’exception ni immunités.

Il faut être pionnier dans la transformation numérique et l’application des sciences et technologies modernes, protéger la souveraineté numérique nationale ; renforcer la coopération internationale en matière de sécurité et de justice ; accroître l’intégration et l’influence de la Police populaire sur la scène mondiale et prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des policiers, en particulier dans les zones difficiles, reculées, frontalières et insulaires ; mettre en œuvre efficacement les politiques sociales ; exprimer la gratitude envers les familles de martyrs et blessés de la Police ; assurer à chaque policier la sérénité nécessaire à un engagement durable pour la Patrie.

"Une nation aspirant à la puissance et à la prospérité doit impérativement disposer d’une défense et d’une sécurité solides. Le maintien de la sécurité et de l’ordre public est la condition préalable à la construction d’un pays prospère et heureux", a affirmé le secrétaire général Tô Lâm.

Il a exprimé sa conviction qu’avec son héroïsme et ses exploits glorieux, la Police populaire vietnamienne continuerait à remplir brillamment toutes les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple, demeurant à la fois « le bouclier et l’épée » pour protéger la Patrie et les citoyens.

Au nom du Parti et de l’État, le secrétaire général Tô Lâm a solennellement remis pour la cinquième fois l’Ordre de l’Étoile d’Or - la plus haute distinction de la République socialiste du Vietnam - à la Police populaire, en reconnaissance de ses exploits, de ses contributions exceptionnelles et de ses sacrifices pour la cause révolutionnaire.

Il a également remis une bannière d’honneur portant l’inscription : "Police populaire du Vietnam - Fidélité, courage, se sacrifier pour la Patrie, servir le peuple", symbolisant la confiance et les grandes attentes du Parti, de l’État et du peuple.

Profonde fierté nationale

La cérémonie a débuté par un programme artistique solennel et émouvant, comprenant trois parties : "Vietnam Aspiration à la paix", "Les saisons de feu et de fleurs" et "Police populaire - 80 années d’un parcours glorieux". Ces performances ont retracé de manière vivante l’histoire de la lutte pour l’indépendance, l’aspiration à la paix et le cheminement héroïque de la Police populaire.

Avec une mise en scène soignée et riche en émotion, elles ont suscité une profonde fierté nationale, exalté les traditions héroïques et nourri la volonté collective de bâtir un Vietnam puissant et prospère.

La cérémonie solennelle commémorant les 80 ans de la Journée traditionnelle de la Police populaire et les 20 ans de la Journée de la grande union du peuple pour la défense de la sécurité de la Patrie a laissé une empreinte profonde, insufflant un nouvel élan à l’ensemble de la Police populaire.

Dans une atmosphère solennelle, empreinte de fierté et d’émotion, l’ensemble des officiers et soldats de la Police populaire vietnamienne ont exprimé leur détermination : fidélité absolue au Parti, à la Patrie et au peuple ; mise en valeur de leurs qualités révolutionnaires et de leurs traditions glorieuses ; primauté accordée aux intérêts nationaux et populaires ; engagement total au service de la Patrie et du peuple ; accomplissement exemplaire de toutes les missions confiées, poursuivant l’écriture des pages glorieuses de l’histoire nationale.

VNA/CVN