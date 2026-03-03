Trân Thanh Mân visite un camp de recrutement militaire à Hô Chi Minh-Ville

Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a visité le camp de recrutement militaire de la promotion 2026 de la commune de Dông Thanh à Hô Chi Minh-Ville le 3 mars au soir.

Cet événement a été perçu comme une activité significative visant à renforcer la solidarité, à éduquer et à inspirer les jeunes, tout en stimulant leur confiance et leur moral avant leur enrôlement.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Mâu Phuong Quynh, secrétaire adjointe du Comité du Parti et présidente du Comité populaire de la commune de Dông Thanh, a déclaré qu'en temps de guerre comme en temps de paix, les jeunes de la région ont toujours été une force d'avant-garde, prêts à se sacrifier pour l'indépendance et la liberté nationales et à contribuer à la construction et à la défense du pays.

Elle a souligné que de nombreux anciens membres des forces armées et de la police étaient devenus par la suite des commandants et des responsables à différents niveaux, continuant ainsi à servir la patrie et le pays.

Cette année, la commune a atteint son objectif de recrutement à 100%, avec 120 jeunes recrues sélectionnées, dont 100 affectées à des unités de l'Armée populaire du Vietnam et 20 aux Forces de sécurité publique du peuple. À noter que deux jeunes membres du Parti et une volontaire ont déposé une candidature écrite pour s'engager dans l'armée.

Nguyên Mâu Phuong Quynh s'est dite convaincue que les 120 nouvelles recrues perpétueraient les fières traditions des générations précédentes, excelleraient dans leurs études et leur entraînement, s'adapteraient rapidement à la discipline, maîtriseraient l'équipement moderne et deviendraient des soldats compétents, dévoués à la défense de la souveraineté nationale.

Au nom des recrues, Nguyên Thành Nam s'est engagé à suivre les traces des générations précédentes dans la défense de la nation et à perpétuer les traditions héroïques de l'Armée populaire et des Forces de sécurité publique.

Il a affirmé sa détermination à cultiver un fort sens des responsabilités dans ses études, son travail et sa formation, à contribuer à la construction d'unités solides et à acquérir l'expérience nécessaire pour servir sa localité une fois son service terminé.

VNA/CVN