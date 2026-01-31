L'Assemblée nationale accélère l'application du XIVᵉ Congrès du Parti

Le président de l’Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, affirme la volonté de l'institution d'ancrer les orientations du XIVᵉ Congrès du Parti dans la législation. Objectif : une application concrète et rapide pour le pays. Le Courrier du Vietnam présente l'essentiel de ses points de vue.

Le XIVᵉ Congrès national du Parti communiste vietnamien (PCV) s’est conclu par un plein succès. Il constitue un jalon politique d’une portée stratégique particulière, ouvrant une nouvelle phase de développement pour le pays. Le Congrès a réaffirmé l’objectif d’un développement rapide et durable : d’ici 2030, faire du Vietnam un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire élevé ; et, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé, orienté vers le socialisme.

Dans ce processus, l’Assemblée nationale joue un rôle d’une importance toute particulière : elle a pour mission de traduire la volonté et la détermination du Parti en cadres juridiques et en décisions de développement, en veillant à ce que la volonté du Parti se conjugue harmonieusement avec celle du peuple, et que l’ensemble du système politique et de la société agisse de manière unifiée et coordonnée.

Plus de 80 années de formation et de développement de l’Assemblée nationale du Vietnam révèlent une constante : chaque étape de sa maturation et chacune de ses contributions sont étroitement liées à la direction du Parti et à son lien indissociable avec le peuple.

Dans la nouvelle phase de développement, la Résolution du XIVᵉ Congrès fixe des exigences plus élevées à l’égard de l’Assemblée nationale. Celle-ci doit continuer à se consolider en tant qu’organe suprême du pouvoir d’État, représentant la volonté et les aspirations du peuple ; promouvoir la démocratie, l’État de droit, la modernité, le professionnalisme, la scientificité, la transparence, l’efficacité et l’efficience dans son organisation et son fonctionnement ; décider des questions majeures du pays ; exercer la supervision suprême sur les activités de l’État ; renforcer le rôle et la responsabilité du Comité permanent de l’Assemblée nationale dans l’interprétation des lois ; renouveler la pensée, perfectionner les méthodes et les processus d’élaboration législative afin d’en garantir le caractère professionnel, scientifique, opportun et efficace, répondant aux exigences d’un développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère.

La Résolution du XIVᵉ Congrès a clairement défini les grandes orientations stratégiques : poursuivre la construction et le perfectionnement cohérent des institutions au service du développement rapide et durable du pays, dans lesquelles les institutions politiques sont déterminantes, les institutions économiques centrales, et les autres institutions tout aussi importantes.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’établir un nouveau modèle de croissance, de restructurer l’économie, d’accélérer l’industrialisation et la modernisation, en faisant de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les principaux moteurs ; de développer vigoureusement et globalement la culture et l’être humain vietnamiens ; de bâtir un système éducatif national moderne, à la hauteur des standards régionaux et mondiaux ; de créer des percées dans la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale ; de gérer le développement social de manière durable, en garantissant le progrès et l’équité sociale et en améliorant les conditions de vie du peuple ; de gérer et d’utiliser efficacement les ressources, de protéger l’environnement et de s’adapter de manière proactive au changement climatique ; de renforcer la défense nationale et la sécurité, de bâtir une Armée populaire et une Police populaire révolutionnaires, régulières, d'élite et modernes, afin de protéger fermement la Patrie socialiste vietnamienne.

Parallèlement, il convient de promouvoir de manière cohérente et créative les activités de relations extérieures et d’intégration internationale approfondie, globale et efficace ; de valoriser pleinement le rôle du peuple en tant que sujet, la démocratie socialiste, la force du peuple et du grand bloc de l’union nationale ; de poursuivre la construction et le perfectionnement de l’État de droit socialiste vietnamien ; de continuer à édifier et à rectifier un Parti transparent, solide et globalement fort, en renforçant sa capacité de direction, de gouvernance et de combat.

L’ensemble de ces orientations doit être traduit par l’Assemblée nationale en un système juridique cohérent, unifié, applicable et stable. L’Assemblée nationale affirme clairement que la qualité et le rythme de l’institutionnalisation de la Résolution du XIVᵉ Congrès constituent le critère le plus important pour évaluer l’efficacité et l’efficience de son action durant le prochain mandat.

Tous les programmes d’élaboration des lois, ordonnances et résolutions, ainsi que toutes les décisions relatives au développement socio-économique, au budget de l’État, à l’investissement public, à la défense, à la sécurité et aux relations extérieures, doivent servir directement la mise en œuvre des objectifs et des missions fixées par le XIVᵉ Congrès.

Le Comité du Parti de l’Assemblée nationale a identifié plusieurs missions clés à poursuivre efficacement après le XIVᵉ Congrès du Parti.

Primo, s’aligner étroitement sur les orientations et directives du Comité central, du Bureau politique et de la Résolution du XIVᵉ Congrès afin d’élaborer et de mettre en œuvre efficacement le Programme d’action du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, le programme législatif de l’ensemble du mandat et le programme de supervision de la XVe législature. Il s’agit de renforcer la supervision et le contrôle de l’institutionnalisation et de la mise en œuvre des résolutions et orientations du Parti, conformément à l’esprit exprimé par le secrétaire général Tô Lâm lors de la séance d’ouverture du Congrès : "perfectionner les institutions du développement et l’État de droit socialiste ; prendre l’exécution comme critère d’évaluation".

Il convient de remédier résolument aux situations telles que : "des lois justes mais difficiles à appliquer, des débats clairs au Parlement mais des blocages à la base, une dynamique forte au sommet mais faible à l’exécution, beaucoup de discours mais peu d’actions, ou encore des décisions pertinentes mais une mise en œuvre lente", sources de gaspillage des ressources et d’érosion de la confiance du peuple. Il est également nécessaire de parfaire les mécanismes de contrôle du pouvoir afin que celui-ci s’exerce toujours dans le cadre de la loi, de l’éthique, de la culture, des traditions nationales et de la confiance du peuple.

Secundo, préparer de manière rigoureuse et globale l’organisation réussie des élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour la période 2026-2031. L’objectif est d’assurer le nombre requis et une structure représentative adéquate, tout en plaçant la qualité des élus au premier plan, en sélectionnant et en présentant des personnes véritablement exemplaires par leurs qualités morales et leurs compétences.

Parallèlement, à travers les activités parlementaires, il convient de renforcer la stature politique, le rôle et la responsabilité des députés, en particulier des députés membres du Parti, qui doivent être à l’avant-garde, exemplaires, animés d’un esprit de dévouement, osant penser, agir, innover et assumer leurs responsabilités, plaçant l’intérêt commun au-dessus de tout et représentant fidèlement la volonté et les aspirations du peuple.

Ils doivent faire preuve d’une solide stature politique, d’une éthique irréprochable, d’une expertise approfondie, de bonnes compétences parlementaires, ainsi que d’une vision et d’une capacité d’analyse et d’élaboration des politiques au service du développement du pays dans la nouvelle ère. Dans le même temps, les organes de l’Assemblée nationale préparent activement les contenus de la première session de la XVIᵉ législature.

Tertio, poursuivre le renouvellement de l’organisation et du fonctionnement de l’Assemblée nationale, sa professionnalisation et sa modernisation, afin de répondre toujours mieux aux exigences de la pratique dans la nouvelle ère du pays ; continuer à innover dans les méthodes de travail, conformément à l’esprit souligné par le secrétaire général Tô Lâm : "Ce qui est dit doit être fait - fait rapidement, correctement, efficacement et jusqu’au bout".

Il s’agit de renouveler vigoureusement la pensée législative dans une optique de création et de pilotage du développement ; de promouvoir des percées stratégiques et de bâtir de nouveaux écosystèmes de développement ; de se concentrer sur le perfectionnement cohérent des institutions au service d’un développement rapide et durable. L’Assemblée nationale et ses commissions sont déterminées à mettre en œuvre efficacement le modèle de "Parlement numérique".

La transformation numérique doit devenir une activité permanente ; une véritable "alphabétisation numérique de masse" doit être généralisée afin que chaque député maîtrise pleinement les compétences numériques. L’application de l’intelligence artificielle et des assistants virtuels sera renforcée dans les activités législatives et de supervision, afin d’en améliorer la qualité et l’efficacité.

La Résolution du XIVᵉ Congrès exige de poursuivre la construction et le perfectionnement de l’État de droit socialiste vietnamien, du peuple, par le peuple et pour le peuple, sous la direction du Parti communiste vietnamien. Il s’agit d’une mission centrale des réformes du système politique et d’un pilier institutionnel fondamental garantissant un développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère.

Il ne s’agit pas seulement de perfectionner un cadre juridique, mais de façonner un modèle moderne d’organisation du pouvoir d’État et de gouvernance nationale, adapté aux nouvelles exigences du développement.

L’Assemblée nationale occupe une position centrale dans le perfectionnement des institutions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’appareil d’État ; elle veille à ce que le pouvoir d’État soit unifié, tout en étant réparti, coordonné et étroitement contrôlé ; elle impulse un profond renouvellement de la gouvernance nationale, passant d’un modèle de gestion administrative pure à un modèle de gouvernance créatrice de développement, au service du peuple et des entreprises, prenant l’efficacité et la qualité du service rendu à la société comme principal critère d’évaluation de l’appareil d’État.

L’Assemblée nationale continuera de se concentrer sur le perfectionnement de la législation relative aux fonctions, missions, compétences, organisation de l’appareil, effectifs et relations de travail entre les différents niveaux de gouvernement ; de promouvoir la décentralisation et la délégation des pouvoirs selon le principe "les collectivités décident, agissent et assument leurs responsabilités", tout en établissant des mécanismes de contrôle du pouvoir rigoureux et efficaces ; de renforcer la responsabilité, la discipline et l’ordre dans l’exécution des missions publiques ; de bâtir un système de gestion étatique et de gouvernance nationale moderne, efficace, au service et au pilotage du développement, en construisant un gouvernement numérique et des administrations numériques.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

La Résolution du Congrès du Parti met particulièrement l’accent sur la promotion de la démocratie socialiste et sur la garantie effective du droit du peuple à être maître ; sur le renforcement des mécanismes permettant au peuple de participer à l’élaboration, à la supervision et à l’évaluation critique des politiques et des lois ; et sur le resserrement du lien vital entre le Parti, l’État et le peuple.

Il s’agit à la fois de la nature et du fondement politico-social solide de l’État de droit socialiste vietnamien. Dans cet esprit, l’Assemblée nationale renforcera la transparence et l'ouverture, améliorera la qualité des débats, des décisions politiques et de la supervision suprême, et valorisera pleinement le rôle et la responsabilité des députés en tant que représentants de la volonté et des aspirations du peuple.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement aux activités législatives, l’Assemblée nationale continuera de renouveler et d’améliorer la qualité de la supervision suprême, en considérant celle-ci comme un maillon clé pour garantir l’application rigoureuse, cohérente et efficace des lois et des résolutions. La supervision ne vise pas seulement à détecter les manquements, mais surtout à lever les obstacles, à perfectionner les politiques et à assurer que la loi pénètre réellement la vie sociale.

À travers cette supervision, l’Assemblée nationale contribue à améliorer les politiques, à renforcer l’efficacité de la gouvernance nationale et à consolider la confiance du peuple envers l’État.

Parfaire l’État de droit socialiste, c’est poser des fondations institutionnelles solides et durables pour la réalisation de l’aspiration au développement du pays à l’horizon 2045 ; c’est garantir que toutes les orientations du Parti soient institutionnalisées en temps opportun, que toutes les politiques de l’État soient appliquées rigoureusement, et que tous les droits et intérêts légitimes du peuple soient respectés et protégés.

Dans cet esprit, le Comité du Parti de l’Assemblée nationale s’engage à institutionnaliser pleinement et sans délai toutes les orientations et décisions du Parti, à renforcer la discipline et la rigueur, et à faire en sorte que les paroles soient systématiquement suivies d’actions.

Face aux exigences considérables et aux nobles missions de la nouvelle phase de développement, l’Assemblée nationale est pleinement consciente de sa responsabilité devant le Parti, le peuple et l’histoire. Forte de sa tradition d’unité, d’innovation et de responsabilité, sous la direction directe et globale du Parti, et avec le soutien et le consensus du peuple, elle est résolument déterminée à mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVᵉ Congrès, contribuant ainsi, aux côtés de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, à la concrétisation de l’aspiration à un Vietnam puissant, prospère et heureux dans la nouvelle ère.

Chaque député de l’Assemblée nationale, en tant que représentant de la volonté et des aspirations du peuple, continuera d’assumer pleinement ses responsabilités devant les électeurs et la Patrie ; d’innover activement dans sa pensée, de renforcer sa stature politique, son intelligence et ses qualités morales ; et de participer de manière active et substantielle aux activités législatives, de supervision et aux décisions relatives aux grandes questions du pays.

Chaque loi adoptée et chaque décision prise doivent véritablement découler de l’intérêt général, répondre aux exigences du développement national, aux aspirations légitimes du peuple, et être conformes à l’esprit et aux objectifs de la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

L’Assemblée nationale souhaite et est convaincue de continuer à bénéficier de la confiance et du soutien des électeurs et du peuple tout entier ; de la direction régulière, globale et constante du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat ; de la coordination efficace du Président de la République, du gouvernement, du Front de la Patrie du Vietnam et des organes du système politique ; de la participation active, efficace et engagée des députés de l’Assemblée nationale ; ainsi que de l’esprit de responsabilité, de dévouement et d’engagement de l’ensemble des cadres, fonctionnaires et employés du Bureau de l’Assemblée nationale, du Conseil des ethnies, des commissions de l’Assemblée nationale, des bureaux des délégations parlementaires et des Conseils populaires, des ministères, secteurs, organismes concernés, des agences de presse et des collectivités locales.

Le consensus, la confiance et la force du grand bloc de l’union nationale constituent le fondement solide permettant à l’Assemblée nationale d’accomplir avec succès la mission confiée par le Parti, l’État et le peuple, de faire en sorte que la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti entre rapidement et réellement dans la vie sociale, et de contribuer, avec l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, à la réalisation de l’aspiration à bâtir un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant résolument vers le socialisme.

Câm Sa/CVN