La presse russe parle des orientations de développement du XIVe Congrès national du Parti

La plateforme de bibliothèque numérique internationale libmonster.net a publié le 28 janvier un article de Vyacheslav Ivanovich Grachev, directeur du département d’information de l’Institut d’économie de l’Académie des sciences de Russie, analysant les principaux résultats du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et qualifiant cet événement de tournant stratégique pour le développement du pays.

>> Les médias cambodgiens soulignent une nouvelle étape du développement du Vietnam

>> XIVe Congrès du PCV : un "nouveau souffle" pour la communauté internationale

>> Le XIVᵉ Congrès du PCV ouvre de nouveaux moteurs pour les relations Vietnam - Chine

Photo : VNA/CVN

L’auteur souligne que le XIVe Congrès national du Parti a fixé des objectifs ambitieux pour le Vietnam : devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Parmi ces objectifs figurent une croissance annuelle moyenne du produit intérieur brut (PIB) d’au moins 10% sur la période 2026-2030, avec un PIB par habitant qui devrait atteindre environ 8.500 dollars d’ici 2030.

Le congrès a identifié douze grandes orientations, six tâches clés et trois axes stratégiques majeurs, axés sur la réforme institutionnelle et l’application de la loi, les ressources humaines et le développement d’infrastructures modernes et complètes.

Il a affirmé que de nouveaux modèles de croissance, tels que l’économie du savoir, l’économie numérique, l’économie verte et l’économie circulaire, doivent servir de principes directeurs au développement durable.

Le rôle prépondérant du secteur étatique dans la stabilité macroéconomique et l’orientation stratégique a été réaffirmé, tandis que le secteur privé a été reconnu comme l’un des principaux moteurs de l’économie.

L’auteur souligne l’importance particulière de l’évolution marquée vers une mentalité axée sur le développement et de la volonté de placer la culture au cœur de ce développement, considérée comme une ressource interne pour une croissance nationale durable. Lorsque les valeurs fondamentales – nationales, culturelles et familiales – sont étroitement intégrées, elles constituent un rempart solide contre les aspects négatifs de la mondialisation, tout en favorisant la fierté nationale et l’autonomie.

Photo : VNA/CVN

Pour la première fois, les documents du congrès insistent clairement et systématiquement sur la nécessité de prendre le bonheur et la satisfaction du peuple comme critère d’efficacité des organisations du Parti et de l’ensemble du système politique. L’auteur observe que cela reflète un changement significatif dans la pensée dirigeante : si la croissance demeure importante, l’objectif ultime de toutes les politiques est le développement humain global.

Concernant les questions de personnel, le congrès a élu un nouveau Comité central du Parti de 200 membres, qui a réélu à l’unanimité Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du XIVe mandat. Ceci témoigne d’une grande unité au sein du Parti et garantit la stabilité et la continuité de la direction alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, note l’article.

Concernant les relations extérieures, l’auteur souligne que le Rapport politique met en avant la nécessité de développer davantage les liens du Vietnam avec ses pays voisins, les grandes puissances, les nations d’Asie du Sud-Est, ses amis traditionnels et ses partenaires importants, la Russie étant identifiée comme faisant partie de ce groupe. Le soir du 24 janvier, le président russe Vladimir Poutine s’est entretenu par téléphone avec le secrétaire général Tô Lâm, pour le féliciter du succès du XIVe Congrès national du Parti.

L’auteur met également en lumière l’article publié par le secrétaire général Tô Lâm après le congrès, intitulé "En avant ! La victoire totale sera certainement nôtre!", le décrivant comme un puissant rappel que le moment est venu de traduire chaque décision en action, chaque politique en résultats concrets et la confiance du peuple en un moteur solide pour la mise en œuvre des programmes établis.

VNA/CVN