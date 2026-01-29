Les résultats du XIVe Congrès du Parti au menu d’un séminaire en Inde

Un séminaire organisé récemment à Calcutta par le Comité de solidarité Inde-Vietnam (IVSC), a examiné les principaux résultats du XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), qui s’est tenu du 19 au 23 janvier.

En ouverture de l’événement, Prem Kapoor, premier vice-président de l’IVSC, a présenté un aperçu du programme du congrès, soulignant son importance politique et les orientations de développement à long terme définies lors de cet événement quinquenal.

Dans son discours d’ouverture, Kusum Jain, président de la section de Calcutta de l’IVSC, a analysé les principales décisions politiques du congrès tout en retraçant la remarquable transformation économique du Vietnam depuis le lancement du processus de renouveau (Dôi moi). Elle a souligné les changements fondamentaux intervenus dans le modèle de croissance et la gouvernance nationale du pays.

Tilottama Mukherjee, directrice du département de sciences politiques du Syamaprasad College, s’est concentrée sur les points essentiels du 14e Congrès national du Parti, notamment les efforts déployés pour intensifier la lutte contre la corruption et rationaliser l’appareil administratif. Elle a noté que ces réformes s’inscrivent dans l’objectif stratégique du Vietnam d’accéder au statut de pays développé d’ici 2045.

Parallèlement, Amitabha Chakraborty, vice-président de l’IVSC, a partagé son analyse de la forte croissance du Vietnam ces dernières années, soulignant que l’essor du pays continue de susciter un vif intérêt international.

En conclusion, Arvind Kori, responsable de la branche jeunesse de l’IVSC, a évoqué sa visite au Vietnam en 2025 et a insisté sur le rôle des générations précédentes dans le développement et le renforcement de l’amitié traditionnelle entre l’Inde et le Vietnam.

Le séminaire a également donné lieu à des échanges animés entre les membres de l’IVSC, contribuant à approfondir la compréhension de la portée et de l’impact du XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN