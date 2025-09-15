AIPA-46

Le Vietnam met en avant la diplomatie parlementaire

À l’occasion du déplacement du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, pour participer à la 46 e Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) et effectuer une visite officielle en Malaisie, le vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Anh Tuân, a accordé une interview à la presse.

Photo : BNG/CVN

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Anh Tuân, a indiqué que ce déplacement du 16 au 20 septembre, organisé au moment du 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN et à l’AIPA, permet au pays d’affirmer son rôle et ses contributions, de consolider la solidarité intra-régionale et de promouvoir la construction d’une Communauté de l’ASEAN solide et puissante.

Lors de l’AIPA-46, le Vietnam participera activement et présentera plusieurs propositions concernant la coopération dans des domaines prioritaires tels que la cybersécurité, la transformation numérique, le commerce intra-régional, le développement durable et la coopération avec les partenaires...

Intensifier la coopération parlementaire

Le Vietnam partagera aussi son expérience législative et de supervision afin de favoriser une croissance inclusive et durable. Parallèlement, le Vietnam travaillera avec les autres pays participants pour proposer des orientations visant à promouvoir le rôle de la diplomatie parlementaire dans la résolution des problèmes régionaux, le maintien de la paix et de la stabilité, et l’approfondissement des relations et des échanges entre les personnes de tous horizons.

Sur le plan bilatéral, cette visite en Malaisie sera la première du président de l’Assemblée nationale depuis l’élévation des relations au niveau de Partenariat stratégique intégral en novembre 2024. Elle contribuera à intensifier la coopération parlementaire, à créer un cadre juridique favorisant les relations entre les gouvernements et les entreprises des deux pays. Elle illustrera la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, ainsi que la volonté du Vietnam de développer les relations avec l'Asie du Sud-Est et l'ASEAN, y compris la Malaisie - la présidence de l'ASEAN 2025. Elle manifestera également l’engagement du Vietnam à travailler avec la Malaisie et les autres pays pour bâtir une Communauté de l’ASEAN "Durable et Inclusive".

Le vice-ministre a souligné que les relations Vietnam - Malaisie connaissent un développement particulièrement positif, avec une coopération croissante dans les domaines politique, sécuritaire, économique et culturel...

Les échanges commerciaux bilatéraux progressent régulièrement et la Malaisie est le 3e partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN, le 9e dans le monde. Elle figure en outre parmi les 10 premiers pays ayant les plus gros investissements au Vietnam.

La coopération parlementaire joue un rôle important dans le renforcement de la confiance stratégique et le partage d’expériences législatives.

Il s’est déclaré convaincu que cette visite contribuera à renforcer la confiance politique, approfondir les domaines de coopération existants et définir des orientations concrètes pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique intégral, en particulier par le renforcement du lien entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement malaisien, véritable passerelle politico-juridique au service des relations bilatérales.

VNA/CVN