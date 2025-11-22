Les États-Unis suppriment les droits de douane punitifs sur certains produits agricoles brésiliens

La Maison Blanche a publié jeudi 20 novembre un décret pour éliminer les droits de douane punitifs sur certains produits agricoles en provenance du Brésil.

>> Les consommateurs américains supporteront plus de la moitié des coûts liés aux droits de douane

>> Droits de douane : Trump rejette la main tendue du Canada

>> Les États-Unis acceptent de réduire à 15% leurs droits de douane sur les produits suisses

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le remboursement des droits perçus depuis le 13 avril, date de l'entrée en vigueur du décret, sera géré par les douanes et la protection des frontières américaines.

La nouvelle liste d'exemption couvre environ 250 catégories dans les sous-sections à huit chiffres du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises des États-Unis, y compris le café, la viande bovine, les tomates, le thé, les épices, les fruits et les noix.

Le président américain Donald Trump avait signé un décret le 30 juillet pour imposer jusqu'à 40% de droits de douane punitifs sur les marchandises brésiliennes à partir du 6 août, invoquant comme base à cette action la "persécution motivée politiquement" de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro et les actions du Brésil comme étant "une menace pour la sécurité nationale et l'économie des États-Unis".

Dans un contexte de crise persistante du coût de la vie, la Maison Blanche a récemment publié un décret pour éliminer les droits de douane réciproques sur certains produits agricoles afin d'atténuer la hausse des prix.

Selon le dernier sondage Fox News publié jeudi 20 novembre, les électeurs américains étaient globalement critiques à l'égard des droits de douane, 63% des personnes interrogées disant désapprouver la manière dont l'administration Trump les gère.

Xinhua/VNA/CVN